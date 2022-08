Miss Universo permitirá competir a mujeres casadas, con hijos, y embarazadas y desata polémica en redes

El Miss Universo es uno de los concursos más exigentes por todas sus reglas, en el que solo podían participar mujeres con unas medidas muy pequeñas y miles de estándares más que tenían que cumplir.

Sin embargo, poco a poco se han mostrado más abiertos e inclusivos, y en el certamen del 2019 participó una miss transexual, la española Ángela Ponce.

“Yo no necesito ganar Miss Universo, solo necesito estar aquí”



Ángela Ponce, representante de España en Miss Universo, rompió esteriotipos al ser la primera mujer trans en participar en este.



Que ella representara mi país fue un orgullo para mi#SinEstereotipos pic.twitter.com/5BbNsw3wcc — Patri (@patrfels06) April 2, 2019

Y ahora, han querido ser más inclusivos aún, colocando nuevas reglas que permite a más mujeres participar.

Ahora, las mujeres casadas, divorciadas, con hijos, e incluso embarazadas podrán participar en el Miss Universo, así lo informaron hace unos días, generando polémica en las redes.

#8Ago | La Organización Miss Universo informó que, a partir del año 2023, permitirá la participación de mujeres casadas, divorciadas, embarazadas o que tengan hijos. pic.twitter.com/PstnPHaFaD — Zillenials News (@zillenialsnews) August 8, 2022

Fue a través de un comunicado oficial en el que se revelaron los nuevos requisitos, menos exigentes, donde también se conoció que las mujeres entre 18 y 28 serán consideradas para participar.

“Todos creemos que las mujeres deberían tener agencia sobre sus vidas y que las decisiones personales de un ser humano no deberían ser una barrera para su éxito. Estamos increíblemente felices con esta noticia, porque ahora tendremos la oportunidad de dar la bienvenida a mujeres aún más motivadas a nuestra familia de Miss Universo”, decía parte del comunicado.

Miss Universo anunció que permitirá que compitan mujeres casadas, con hijos y embarazadas, entre los 18 y 28 años de edad.



“Esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos. Esperamos seguir acogiendo a más mujeres con aspiraciones en nuestra comunidad”. pic.twitter.com/2dHKMWWTeb — Directo a la Fuente (@directolafuente) August 6, 2022

Así reaccionan en redes a las nuevas reglas del Miss Universo que permite participar a mujeres casadas, con hijos, y embarazadas

La organización aseguró que “acomodarán” sus eventos y agendas a la nueva Miss Universo, asegurando que la aceptarán como sea, y que sus hijos, esposo, o embarazo no afectará su mandato como Miss Universo.

#Entretenimiento | Con el Histórico cambio de Miss Universo, se permitirá a las mujeres poner su destino en sus propias manos.https://t.co/apM88tnbTN — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 7, 2022

Sin embargo, en redes muchos se muestran molestos por esta inclusión que aseguran es “forzada”, y una “locura”.

🌎👸🏻✅ La organización del Certamen de Miss Universo anuncia que casadas, divorciadas, madres e incluso embarazadas podrán participar en el certamen.

*Pronto, hombres embarazados también...* 🙄 — Andrés Rodríguez Blanco (@Ro88866753Andrs) August 6, 2022

“Ya no debería llamarse miss, porque no serán señoritas las que vayan”, “que locura, para eso hagan un concurso aparte, pero no el Miss Universo”, “creo que están exagerando con la inclusión, eso es una locura”, “¿cómo una embarazada puede participar en ese concurso?, es injusto para las demás”, y “esa inclusión forzada les está quedando muy mal”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Incluso, la exmiss Universo venezolana, Alicia Machado se mostró en desacuerdo ante las nuevas reglas.

“Bueno si gana una casada a ver si le dura el marido y si está embarazada y da a luz durante ese año quién cuida al bebé y mínimo tres meses para recuperarte? Ok creo que la obsesión por la inclusión está desvirtuando algunos conceptos”, dijo la venezolana.

Lo cierto es que ahora el concurso permitirá a más mujeres participar, decisión que aunque ha recibido críticas, también ha sido aplaudida por muchos en redes, que se muestran a favor de la inclusión.