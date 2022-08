Alicia Machado y Luis Miguel: El cantante fue el único que respetó su peso, así fue su romance

Alicia Machado ha estado en el ojo público desde que inició su carrera como artista luego de adjudicarse la corona de Miss Universo en 1996. Actriz, presentadora, modelo y empresaria, la venezolana conquistó a su público con su carisma, belleza y sobre todo con su sinceridad que ha generado controversia en más de una oportunidad.

Durante entrevista con Yordi Rosado conversó sobre los momentos más controversiales que ha enfrentado a lo largo de su vida y trayectoria en las pantallas como los encontronazos que tuvo con Donald Trump, sus trastornos alimenticios y sus romances más icónicos como el de Luis Miguel.

“Nos conocimos porque cuando gano Miss Universo, a las dos semanas me llevan a Los Ángeles a vivir y me llevan a hacer las fotos oficiales de Miss Universo con un fotógrafo americano que era famosísimo y ese fotógrafo era amigo de él, le hacía las fotos de sus discos. Él estaba en su casa en Acapulco, vio el concurso y agarró y se apareció en la sesión de fotos. No me había dado cuenta que era él y él se paró detrás del fotógrafo. Me salgo, lo veo y me meto como a un cuartito y una señora: ‘Luis Miguel, no lo puedo creer’ y ahí lo conocí”, recordó la ex reina de belleza.

El romance “de película” entre Luis Miguel y Alicia Machado

Durante su conversación recordó que el cantante movió sus influencias para conseguir su número cuando llevaba el título de la mujer más bella del Universo y tras conseguirlo iniciaron un romance de ensueño.

Machado confirmó lo que muchas mujeres esperaban al dejar claro que el intérprete de ‘La Bikina’ es todo un caballero y aunque su romance fue pasajero, ella aun lo recuerda con mucho cariño.

De igual manera, destacó como fue él quien la apoyó y aceptó cuando todos la llamaban gorda.

“Yo tengo muy bonitos recuerdos de él, aparte de que él a mí me ayudó mucho en esa época. Cuando Trump hacía lo que hacía, pinch* viejo lo odiaba, y siempre él (Luis Miguel) me decía ‘no, tú no estás gorda, él es un imbécil, tú no le hagas caso’ él me daba mucho support entonces me encantaba andar con él por eso. Él era el único que me decía que yo no era gorda, todo el planeta me decía que yo era gorda menos Luis Miguel, entonces creo que eso me ayudó”, recordó.

De igual manera, detalló que su noviazgo fue de ensueño, pues en cada salida fue detallista y acudían a lugares lujosos.

Su primera cita la calificó como “un cuento de hadas” al estar acompañados de violines “cómo en una película”.

¿Por qué terminaron Alicia Machado y Luis Miguel?

La actriz mencionó que fue la diferencia de edad la que los alejó (en aquel entonces ella tenía 19 años y él 26 años), además, de sus complicadas agendas de trabajo.

“Él se sentía un poco incómodo porque pensaba que yo era mayor de lo que pensaba”, contó.