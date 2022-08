Thalía comparte video de su rostro en la actualidad y recibe críticas: “Ahora sí te calló el ‘viejazo’”

La cantante Thalía compartió un video en el cual manda un beso a sus seguidores. Sin embargo al darse a conocer por medio de redes sociales, provocó controversia entre el público, pues muchos opinan que su rostro ha cambiado mucho en los últimos años e incluso señalaron que la famosa podría haber recurrido a cirugías estéticas para alterar su apariencia.

Thalía muestra cómo luce actualmente

La actriz compartió un video en el cual manda un beso y hace un close up a su cara. La publicación se llenó de comentarios de sorpresa por parte de sus seguidores, quienes opinaron que luce transformada y la cuestionaron sobre la razón.

Mientras algunos culparon al uso de un filtro para cambiar el aspecto de su cara, otros aseguraron que se trataba de procedimientos cosméticos.

“Qué te hiciste en los labios???”

“Por favor no uses tanto filtro, tú ya eres hermosa”

“Los filtro son los que salvan el día”

“Demasiados fillers”

Las críticas no se hicieron esperar y Thalía recibió comentarios sobre su físico.

“Ahora sí te calló el ‘viejazo’”

“Demasiado filtro”

Sin embargo sus fans salieron en su defensa y opinaron que a sus 50 años, la mexicana sigue luciendo bella y elegante. Además recordaron que los cambios en el cuerpo de las personas son naturales, por lo que no es sorpresa que se vea diferente.

Hace poco, ella misma revivió una de sus escenas más recordadas de la televisión al ponerse el vestido que usó en la telenovela ‘Marimar’. Thalía se transformó en su personaje más famoso y dejó ver que no ha cambiado mucho desde aquella época, no solo por su atlética figura, sino por su sentido del humor.

“Te juro que en este vídeo pareces Que tiene 18 años, igual que antes”

“Nunca cambias, eres nueva y hermosa como siempre!”

La famosa acompañó su video de la transformación con un emotivo mensaje de reflexión en el cual recordó lo mucho que cambió su vida con este personaje.

“En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal”

También aseguró que el estilo de Marimar está inspirado en su estilo propio y que ella dejó mucho de sí misma en el personaje.

“Una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos”

El regresar a ese personaje la hizo emocionarse hasta las lagrimas.

“Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables.Hacerme el cabello con el difusor, broncearme la piel con maquillaje como lo hice diariamente durante la filmación (ojo que en aquella época no había tan buenos auto bronceadores😂) y el enfundarme en tan emblemático vestido, automáticamente me hizo convertirme de pieza cabeza en mi adorada Marimar. 🤗Que mágico, y que fortuna poder compartir estas emociones con los fanáticos originales de nuestra Bella, y con la nueva generación que apenas está descubriendo el ritmo de nuestra costeñita amada en los challenges virales. Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes… aunque tengo que admitir, que también lo hice para mi… y me alegro algo escondidito que tenía en el ❤️”

Al ver su video como Marimar, sus fans decidieron recrearlo con su propia versión y compartirlo a través de redes sociales. Thalía reaccionó fascinada con los videos de sus seguidores y reaccionó con risas y aplausos a sus ocurrencias.