¿Recuerdas al mejor amigo de Jack en ‘Titanic’? Así de cambiado se ve a 25 años de la película

Además de sus entrañables protagonistas, Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, la exitosa película Titanic estuvo colmada de personajes que se grabaron en el corazón de la audiencia.

Entre esos roles de la cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, uno de los que el público más recuerda es el noble Fabrizio De Rossi, el mejor amigo del protagonista.

En el filme, estrenado en 1997, De Rossi es un joven italiano que aborda el Titanic a último minuto con Jack luego de que este ganara dos boletos de tercera clase en un juego de póquer.

Danny Nucci fue el encargado de darle vida a este encantador personaje que muere en el naufragio. En aquella época, el actor ya tenía más de una década actuando.

No obstante, fue gracias a este rol que alcanzó la fama mundial. Desde entonces, han transcurrido 25 años en los que, lógicamente, mucho ha cambiado tanto en su vida.

El cambio de Danny Nucci, el actor detrás de Fabrizio en Titanic

En la actualidad, el histrión ítalo-estadounidense tiene 53 años luce una imagen cambiada por el paso del tiempo, aunque no menos atractiva y sigue vigente en el mundo de la actuación.

Tras su participación en el aclamado largometraje de James Cameron, el intérprete prosiguió imparable encadenando papeles en una producción tras otra para la pequeña y gran pantalla.

En total, desde la última vez que encarnó a Fabrizio hasta el presente, Nucci ha formado parte del elenco de alrededor de 20 películas más y 31 producciones televisivas aproximadamente; según Imdb.

En televisión, sus más recientes papeles los interpretó en las series Dynasty (2022), The Offer (2022), I Think You Should Leave with Tim Robinson (2021) y 9-1-1 (2019-2021).

Mientras, en el cine, su último rol lo encarnó en el filme de terror Stoker Hills (2020).

La vida personal actual del eterno Fabrizio de Titanic

En cuanto a su vida personal, Danny Nucci está muy enamorado de su esposa, la actriz Paula Marshall, con quien está casado en segundas nupcias desde el año 2003.

Asimismo, el eterno Fabrizio de Titanic también es el orgulloso padre de dos hijas. La mayor se llama Savannah, tiene 25 años y es fruto de su primer matrimonio con Terre Bridgham.

Mientras la menor recibe el nombre de Maya, tiene 17 años y es producto de amor con su actual esposa. La joven además sigue los pasos de sus padres y se dedica a la actuación.

De su vida actual, sus proyectos y su imagen, el actor ha dado cuenta a través de publicaciones en sus perfiles en redes sociales como Instagram, en donde acumula más de 62 mil seguidores.