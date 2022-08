Dylan y Cole Sprouse cumplieron 30 años: así ha sido su transformación

Dylan y Cole Sprouse celebraron este jueves 4 de agosto su llegada a los 30 años inmersos en el éxito profesional, una gran estabilidad personal y arropados por el cariño de un público al que han conquistado desde su infancia con un gran talento, aunque actuar no era algo que soñaran.

A continuación, te mostramos cómo ha sido su evolución desde estrellas infantiles hasta la actualidad y te contamos algunos aspectos de su vida a tres décadas de su nacimiento.

La evolución de Dylan y Cole Sprouse en sus 30 años de vida

Aunque crecieron en los Estados Unidos, Dylan y Cole Sprouse nacieron en Italia el 4 de agosto de 1992 como fruto del matrimonio entre los estadounidenses Melanie Wright y Matthew Sprouse.

El primero en nacer fue Dylan; mientras Cole llegó al mundo unos 15 minutos después. A meses de su nacimiento, ambos comenzaron su carrera en el medio artístico por iniciativa de su madre.

Según contó el menor de los gemelos en una publicación ahora eliminada en Tumblr, su familia atravesaba una crisis económica en esa época, por lo que su progenitora los condujo a la actuación.

“Nuestra madre nos puso a mi hermano y a mí a actuar cuando teníamos 8 meses porque necesitábamos dinero”, expresó en un audio. “Nunca tomé la decisión de unirme a las artes o actuar específicamente. Por lo tanto, nunca fue realmente mi pasión”.

Su debut en las pantallas

Los gemelos comenzaron a aparecer en programas de televisión interpretando el mismo papel desde 1993 con apenas 1 año de edad. El primero fue en la novela Grace Under Fire.

Hay que destacar que, en Hollywood, es común contratar actores infantiles mellizos debido las leyes que limitan el tiempo que un niño puede grabar.

Su primer gran personaje compartido fue el tierno Julian ‘Frankenstein’ McGrath en Un papá genial (1999), una exitosa película con la que debutaron en el cine a sus 6 años.

El primero en tener un rol en solitario fue Cole dando vida al hijo de Ross en Friends entre los años 2000 y 2002. Tras esta experiencia, siguieron dividiéndose los mismos personajes.

Su salto a la fama

Con 11 años de edad, los gemelos se ganaron los papeles de sus vidas: Zack y Cody Martin, los protagonistas de la exitosa serie de Disney Channel Zack y Cody: Gemelos en acción.

El proyecto, además de ser el más grande de su carrera, les permitió actuar por primera vez en roles distintos dentro de una misma producción.

Gracias a su actuación en la serie, transmitida durante tres temporadas emitidas entre 2005 y 2008, los actores saltaron a la fama internacional.

Tras finalizar el proyecto que seguía las aventuras de los jóvenes habitantes del hotel Tipton, volvieron a dar vida a estos roles en Zack y Cody Gemelos a bordo (2008- 2011) y Zack y Cody: la película (2011).

Sobre su experiencia en estas series, Dylan, quien encarnó a Zack, expresó en un post de Instagram en 2020: “Habían pasado muchas cosas en nuestras vidas que eran difíciles en ese momento y este espectáculo, en cierto modo, nos salvó. 1000 años de gratitud a todos los involucrados”.

Sin embargo, aunque ambos guardan con cariño el show, reconocen que necesitaban un descanso. En 2016, Cole dijo habló sobre sus vivencias en el proyecto a Entertainment Weekly y dijo: “Había una sensación de maquinación; me sentía como un autómata”.

“Necesitaba tomarme un descanso y salir de mí mismo... Necesitaba una dosis de realidad y necesitaba ver mí mismo en un punto de vista más objetivo”, añadió.

A pesar de los momentos duros, ninguno se arrepiente de sus vivencias como actores infantiles porque les permitió estar en donde están ahora.

Su vida después de Zack y Cody

Tras despedirse finalmente de Zack y Cody, el par se retiró de la actuación para cursar sus estudios universitarios en Escuela de Estudios Individualizados Gallatin de la Universidad de Nueva York.

De acuerdo a Cole, su propósito era “desaparecer pacíficamente” de los reflectores. “No es una narrativa nueva decir que cuando las personas salen del estrellato infantil, a menudo se rebelan de maneras muy serias. No quería hacer ese espectáculo público”, reconoció en una entrevista con Women’s Wear Daily de 2017.

“Así que una de las razones por las que fui a la universidad fue que quería desvanecerme pacíficamente, mostrarles a todos que había pasado por algo bastante desafiante y difícil, pero lo hice con gracia y aplomo y obtuve una educación”, precisó.

Cole se graduó con una licenciatura en arqueología. Mientras Dylan lo hizo en el diseño de videojuegos. Ambos hermanos egresaron con honores en 2015.

Exitoso regreso a Hollywood

Un par de años después y de vivir otras experiencias laborales en su campo, los gemelos regresaron al mundo de la interpretación, pero esta vez por separado, en 2017.

El menor de los gemelos fue el primero en volver a la televisión. Lo hizo encarnando a Jughead Jones en Riverdale. Por otro lado, Dylan hizo su comeback a la industria con un rol en la película Dismissed.

Desde entonces, cada uno ha continuado construyéndose sus carreras de manera independiente a la par de su desarrollo en otras aficiones y emprendimientos.

Five Feet Apart (2019) y más recientemente Moonshot (2022) son algunas de las películas de Cole Sprouse aunque su papel favorito siga siendo Cody Martin.

“Sé que suena cursi, todavía tengo un profundo cariño por Gemelos en acción”, dijo el también fotógrafo y productor de podcast a Vogue el año pasado.

Mientras, Dylan ha brillado en proyectos como After: We Collided (2020) y The Curse of the Turnadot en (2021).Por ahora, no han vuelto a actuar juntos.

El hermano mayor, no obstante, no lo descarta. “Es más probable que escriba algo para que trabajemos juntos, en lugar de que alguien se nos acerque”, contó a Us Weekly en 2020.

“¡Las películas de gemelos nunca son buenas! Esa es solo la verdad universal que creo que el universo nos ha dado, así que si podemos encontrar lo correcto entonces, sí”, señaló el también creador del cómic llamado Sun Eater.

Bienvenidos los 30

Finalmente, este jueves 4 de agosto, los hermanos celebraron su cumpleaños número 30 con publicaciones en Instagram.

“Asegúrate de decirle feliz cumpleaños a @dylansprouse 15 minutos antes que a mí”, bromeó Cole, antes de compartir una emotiva reflexión sobre todo lo que ha pasado en las últimas tres décadas.

“Me siento muy privilegiado de entrar en esta nueva fase de mi vida con todos mis patos finalmente en fila. Lo más feliz que he sido en mucho tiempo. Me alegra decir que he superado las actividades comerciales de mis 20 años para construir una plataforma sólida y estable”, escribió.

“He aclarado qué es lo que realmente quiero de esta carrera en la que me colocaron y, por primera vez, me siento verdaderamente agradecido de haber trabajado tanto en mi vida. El cine, la televisión y las celebridades no son conocidas por salvaguardar su talento joven, y estoy muy contento de haberme rodeado de amigos y familiares de confianza para ayudarme cuando he tropezado”, añadió.

“El asustado y escéptico Cole de 10 años podría estar orgulloso de la persona en la que se ha convertido. Amándolos mucho a todos hoy, y rara vez lo suficiente, sintiendo amor por mí mismo. Por los 30″, concluyó.

Dylan, por su parte, felicitó a su hermano subiendo una instantánea de ambos conversando junto a un breve mensaje en sus stories en la red social. “Feliz cumpleaños al viejo rey Cole”, expresó el empresario y dueño de la marca de hidromiel All-Wise Meadery. “Que tu barba sea espesa y tu monedero más grueso. Te amo. Lo hicimos”.