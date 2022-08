Amber Heard luchó para sellar estos documentos: 4 secretos destapados que los dejan mal parados

La disputa entre Johnny Depp y Amber Heard está lejos de terminar. Aunque el mediático juicio televisado por difamación que encabezaron finalizó hace dos meses con una sentencia a favor del actor, todavía sigue surgiendo información relacionada que aviva el polémico caso.

Antes de arrancar las muchas sesiones que se llevaron a cabo entre los meses de abril y junio en el juzgado de Virginia, EE. UU., hubo muchas pruebas que la expareja presentó como evidencia para el juicio que no fueron aceptadas por la jueza Penney Azcarate por objeción de las partes.

No obstante, estos documentos previos al proceso legal salieron a la luz el pasado fin de semana y no solo han esclarecido varios detalles que no se abordaron durante el juicio. Además, han hecho de conocimiento público los supuestos secretos más íntimos de los exesposos.

Las impactantes revelaciones en los documentos secretos del juicio de Amber Heard y Johnny Depp

En total, según The Daily Beast, se trata de unas 6,000 páginas de pruebas que los abogados de los actores presentaron antes del juicio, pero fueron descartadas para el litigio.

A continuación, te contamos 4 de las revelaciones más inesperadas sobre los actores en los documentos judiciales sellados hasta ahora.

El pasado de Amber Heard como bailarina exótica

De acuerdo a los papeles, el equipo de Heard solicitó a la jueza del caso descartar los “asuntos personales irrelevantes” que los abogados de Depp presentaron como pruebas contra su cliente.

Entre estas, se encontraban una serie de fotos de la actriz de 36 años en las que aparecía sin ropa. Así como también material de “la breve etapa de Amber como bailarina exótica” antes de ser actriz.

Sobre esta última, según los defensores de Amber, los representantes del protagonista de Piratas del Caribe intentaban sugerir que la artista se habría dedicado a la prostitución de lujo hace años.

“El señor Depp trata de sugerir o insinuar, de manera frívola y maliciosa, que la señorita Heard alguna vez fue una escort”, se lee en el documento judicial.

Por otro lado, también intentaron emplear como prueba un video de un programa de telerrealidad Whitney Heard, la hermana de Amber. Al igual que los romances pasados de ambas.

La disfunción eréctil de Johnny Depp

Por su parte, Amber Heard también pretendió usar una serie de informes médicos sobre el actor de 59 años que, en teoría, demostrarían la disfunción eréctil que presuntamente padece.

Su fin era atribuir a este problema el origen de la tensión generada en la intimidad del matrimonio. De hecho, de acuerdo la defensa de Heard, dicha información era crucial porque expondría la razón de las supuestas agresiones sexuales por las que acusó a Johnny Depp.

“Aunque el señor Depp preferiría no revelar su condición de disfunción eréctil, esta es absolutamente relevante para la violencia sexual, incluida la ira del señor Depp y el uso de una botella para violar a Amber Heard”, escribió Elaine Bredehoft en los documentos, según Fox News.

“La disfunción eréctil del señor Depp hace que sea más probable que esté enojado o agitado en los encuentros con Amber Heard…”, manifestó Bredehoft en la moción. Además, señaló que el actor toma pastillas para su impotencia.

Los mensajes entre Depp y Marilyn Manson

De igual forma, el equipo del protagonista de El joven manos de tijera pidió que se prescindiera de la evidencia de Heard unos mensajes entre Depp y Marilyn Manson, quien era su amigo y también ha sido acusado de abuso sexual por parte de exparejas.

En los mensajes intercambiados en 2016, el cantante llama como “Amber 2.0″ a su entonces esposa, Lindsay Usich. “Lindsay me acaba de sacar un Amber...”, se lee en otro de los mensajes.

Por su parte, el intérprete presuntamente le contestó: “He estado leyendo mucho material sobre eso y el comportamiento sociópata… ¡¡es jod***mente real, mi hermano!! ¡¡¡Mi ex (Amber Heard) es una sociópata de libro!!!”.

Los abogados de Depp solicitaron descartar del juicio cualquier “referencia y evidencia sobre Marilyn Manson” alegando que “difamaría al señor Depp bajo una teoría de culpabilidad por asociación”.

“El intento de la señora Heard de insertar a Marilyn Manson en este caso carece de fundamento y es totalmente especulativo y constituye una prueba de carácter inapropiada”, decía la presentación, según Newsweek.

Heard y su presunta renuncia a millones de su divorcio

Asimismo, en los documentos judiciales, se revela que los abogados de Amber Heard le pidieron reconsiderar su decisión de dejar “decenas de millones de dólares” de su proceso de divorcio que le habrían correspondido ganar por el trabajo de Depp en Piratas del Caribe 5.

Y es que, debido a que el intérprete grabó esta cinta estando casado, se consideraba un “bien ganancial” y Heard tenía el derecho legal de llevarse la mitad de los millonarios ingresos de su entonces esposo por esta película como parte de su separación.

No obstante, según los papeles, la actriz se negó y sus abogados le respondieron por correo que estaba comportándose “increíblemente fiel a su palabra, que esto no es por el dinero”.

La jueza, sin embargo, denegó la inclusión de cualquier evidencia vinculada con su divorcio en el juicio por difamación.