Beyoncé cambiará letra de uno de sus temas tras polémica por ofender a personas discapacitadas

Beyoncé volvió a los micrófonos con su nuevo disco ‘Renaissance’ luego de seis largos años inactiva tras su último material ‘Lemonade’ y aunque en un principio fue aplaudida por sus fans, a solo días de su estreno algunos se han percatado de comentario despectivo en uno de sus temas.

“Crear este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento de miedo para el mundo”, dijo la cantante sobre su producción.

Su séptimo álbum de estudio, está inspirado en el baile, aunque ha sido objeto de críticas cuando los fans se percataron de la inclusión de un término despectivo en la canción ‘Heated’.

¿Qué dice Beyoncé en su tema ‘Heated’?

La diva de 40 años someterá a grabaciones su tema ‘Heated’ porque utiliza un término que resulta ofensivo hacia las personas con discapacidad, especialmente las que sufren parálisis.

En medio de la letra del sencillo Beyoncé utiliza la palabra “spaz”, que en el inglés común se refiere a las personas con algún tipo de parálisis motriz, sobre todo, la gente que tiene dificultad para controlar sus extremidades.

Sin embargo, en el inglés vernáculo, la jerga que habla la comunidad afroestadounidense, la palabra también significa “perder el control”, “agitar” o “volverse loco”.

“Spazzin’ on that ass, spazz on that ass (agitando en ese culo)”, canta Beyoncé en “Heated”.

A pesar de la explicación aportada, los señalamientos no han parado y las protestas crecen aún más, por la letra, por lo que la intérprete de Crazy in Love decidió trabajarla nuevamente.

“El compromiso de Beyoncé con la narración musical y visual no tiene parangón, al igual que su poder para que el mundo preste atención a las historias, las luchas y la experiencia de ser una mujer negra (...) Pero eso no excusa su uso del lenguaje discriminatorio, que se usa e ignora con demasiada frecuencia”, escribió la activista Hannah Diviney en el influyente diario británico The Guardian.

Tras el revuelo, el equipo de Beyoncé confirmó a los medios de comunicación que “la palabra, utilizada sin intención de herir, será reemplazada”.