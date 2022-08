Belinda expone señalamientos en un restaurante

Belinda ha estado en boca de todos desde hace algunos meses, por su polémica ruptura con Christian Nodal, las críticas a las que la sometió el cantante y ahora por sus vacaciones en Italia, con Jared Leto, con quien se ha arriesgado a distintas aventuras. Algunos aseguran que tienen más que una amistad.

Aunque no todo ha sido diversión durante su paseo por Europa, pues la cantante ha contado una mala experiencia que le tocó vivir en uno de los restaurantes visitados.

Belinda contó el trato que le dieron en un restaurante en Italia

A través de sus redes sociales, Belinda compartió un vídeo junto a una amiga mientras mostraba a unas empleadas del local de comida donde se encontraban asegurando las señalaron por pedir platos que no estaban en el menú y degustar los alimentos de una manera diferente a como lo hacen en aquel país.

“Esas señoritas están hablando de nosotras y no entendemos lo que dicen. Como hemos pedido cosas que aquí no hacen, y cómo le pusimos teriyaki a la ensalada”, dijo mientras grababa.

De igual manera, contó que las mujeres conversaron en su idioma aprovechando que la artista y su amigo no hablan el idioma, pero sus miradas de enojo las delataron.

Además, mencionaron que las dos chicas se aprovecharon de que ella y su amiga no hablan el idioma, pero se dieron cuenta porque las miradas de enojo que les lanzaron eran evidentes.

La amiga de la intérprete también tomó la palabra para confirmar el mal momento.

“Nos miraron de una forma súper extraña, como si fuéramos alienígenas”, concluyó.

Ante la publicación de Beli, los comentarios no se hicieron esperar y hubo opiniones encontradas, algunos refiriéndose a la mala actitud de las empleadas y otros criticando el pedido de la famosa fuera del menú.

“Y si no entiende lo que dice, ¿cómo es que sabe que están hablando de ella?”, “Bueno, la verdad solo debe pedir lo que hay en el menú y listo, no al gusto”, “¿Quién en su sano juicio va a un restaurante italiano a pedir otro tipo de comida?”, “Se ve que en ese sitio no hay un chef”, fueron algunos de los comentarios en un Tiktok.