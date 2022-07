Las veces que Selena Gómez mostró que tener un vientre no plano es normal con los looks más elegantes

Selena Gómez mostró que tener un vientre no plano es normal con los looks

Selena Gómez es considerada una de las famosas más admiradas de los últimos años y es que no solo posee un talento que impacta a todo el público, sino que ha logrado inspirar a millones es de personas por promover el amor propio e ignorar a todos los que la critican.

Desde que era muy niña, Selena debió enfrentarse a una vida de mucha exposición, pues la fama le llegó a muy temprana edad gracias a su labor dentro de Disney Channel, lo cual representó mucha presión, pese a que era tan solo una chica.

En varias ocasiones, la artista ha explicado que se sintió presionada por cumplir con ciertos estándares de belleza dentro de la industria, además las críticas y comentarios negativos por parte de la prensa no faltaron a medida que crecía.

Esto hizo que la famosa desarrollara diversos problemas de ansiedad y depresión, los cuales más adelante la hicieron sufrir de un trastorno bipolar con el que batalla cada día de su vida.

Sin embargo, luego de centrarse en sí misma y en cuidar su salud mental, ha logrado llevar una vida llena de éxitos, pero lo que más suele mostrar a su público es la aceptación y amor propio que ha alcanzado.

Hoy en día Selena se muestra tal y como es, sin temor a que critiquen su peso o apariencia en general, ya que ella misma ha aceptado a su cuerpo, además ha señalado que los cambios en su físico son normales debido al lupus que padece.

En muchas ocasiones, la hemos visto llevar trajes de baño, vestidos, blusas y todo tipo de looks que destacan que su vientre no es plano. Esto no le resta nada de belleza e inspira a otras mujeres a sentirse orgullosas de sus cuerpos.

Así deslumbra Selena Gómez con sus looks

Elegante vestido con transparencias

Para celebrar su cumpleaños, la famosa llevó un elegante vestido en tono crema que destacó por tener unas transparencias que dejaban a la vista sus piernas. Este look era ceñido al cuerpo, por lo que destacaba sus curvas, así como vientre ligero y naturalmente abultado.

Conjunto con estampado de cuadros

Este fue uno de los looks que lució la artista en París y se trató de un estilo clásico, pero con mucho movimiento gracias al estampado de cuadros. Esta combinación destacó la figura natural de la actriz.

Bañador estampado

Otro estilo destacado fue el bañador enterizo que lució con mucha elegancia y no ocultó en ningún sentido la figura de la famosa, la cual es muy curvilínea y con un abdomen no plano.

Vestido amarillo elegante

Otro de los estilos que lució en Europa fue esta vestido amarillo que tiene una inspiración en los años 70, por su corte ligeramente suelto con mangas acampanadas, la artista deslumbró por llevar con elegancia este outfit.