“Son lacras”: exchico reality emite fuertes comentarios contra el programa En Contacto

El exchico reality Juan Carlos Palma emitió fuertes comentarios encontra del matinal En Contacto. En un live en sus redes sociales el chileno contestó a una serie de preguntas y una de ellas fue, ¿qué opinas de lo que dice tu exesposa?

Todo comenzó días atrás cuando el reportero de farándula ‘Lazito’ entrevistó a la expareja del joven y le preguntó si JC Palma se hace responsable de los gastos de su niña. Sin embargo, la mujer evitó contestar y prefirió pedir que no se le pregunte más sobre eso por respeto a la hija que tienen en común.

Por su parte, el ‘influencer’ aprovechó la oportunidad para referirse al programa. Juan Carlos Palma comenzó explicando que la relación que tiene con su hija es positiva, y no entiende porque las personas opinan sobre ello. “Nadie sabe lo que realmente hago o no con mi vida. Yo visito a mi hija, y hago las cosas que son necesarias para ella”, señaló.

Por otro lado, en tono más eufórico se refirió a los comentarios que hacen los panelistas sobre su paternidad y pidió que dejen de hablar mal de él porque en algún momento su hija podría ver esos videos. “Estoy aburrido de personas como ustedes que son lacras, no saben investigar, no hay profesionalismo. En ese lugar todos están por palancas y no porque tengan un título profesional”, expresó.

Las reacción de Carolina Jaume

Carolina Jaume no dudó en responder a los comentarios que emitió el chile y aprovechó la oportunidad para ostentar sus títulos profesionales de los que se desconocía. Además, le dijo que no se va a meter con su trabajo y el de sus compañeros de manera efusiva.