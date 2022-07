Los 8 vestidos más icónicos de Marilyn Monroe (algunos los puedes ver en museos)

Marilyn Monroe no solo fue una de las actrices más emblemáticas de Hollywood, sino también un icono de la cultura pop y un auténtico referente de la moda.

Además de su glamuroso maquillaje y su rubia cabellera, un sinnúmero de sus espectaculares looks pasó a la historia y ahora son artículos de colección de millones de dólares.

Entre sus atuendos más icónicos se encuentran varios vestidos. Muchos de estos fueron creados para sus personajes en la gran pantalla. No obstante, muchos otros eran de su propiedad.

Desde bodas, viajes y fiestas hasta grandes eventos como los Oscar, Monroe llevó en cada ocasión los vestidos más impresionantes y se inmortalizó como icono fashion hollywoodense.

Marilyn Monroe y sus vestidos más icónicos

A continuación, recordamos algunos de los vestidos de Marilyn Monroe más comentados a lo largo de su vida y después su inesperado fallecimiento en 1962.

El vestido fucsia de Los caballeros las prefieren rubias

Uno de los vestidos más icónicos y reconocidos de la actriz es el confeccionado en seda fucsia que llevó en una de las escenas de la película Los caballeros las prefieren rubias (1953).

En dicha secuencia, la artista luce este diseño de William Travilla para interpretar la canción Diamonds are a girl´s best friends. El modelo de corte ceñido tenía un escote palabra de honor.

Asimismo, presentaba un gran lazo en la parte trasera y un pequeño cinturón. Monroe lo llevó con unos guantes largos y exuberante joyería plateada.

En el año 2010 fue subastado y vendido por, nada más y nada menos, que 310,000 dólares.

El vestido blanco de La comezón del séptimo año

El vestido blanco que Marilyn usó en La comezón del séptimo año (1955) no es solo el vestido más icónico de su vida, sino también el más emblemático en la historia del séptimo arte.

La pieza única, nuevamente creada por diseñador de vestuario Travilla, estaba elaborada en satén y presentaba una falda plisada, cuello halter y se ceñía a la cintura.

Tras la muerte de la estrella, Travilla el decidió resguardar los vestidos que había hecho para ella; sin embargo, después de su fallecimiento en 1990, la colección fue recuperada y subastada.

El inolvidable vestido de la escena en donde el viento levanta la falda de la actriz para revelar sus piernas se subastó por 4.6 millones de dólares en 2011.

El vestido fucsia con cut out

La imagen de bomba sensual que caracterizó la actriz a lo largo de su vida comenzó exactamente con su actuación en la película de romance y suspense Niagara en 1953.

En esta producción, Marilyn llevó un vestido de satén fucsia imposible de olvidar que muy bien se podría usar hoy: de longitud midi, con escote cut-out debajo del busto y un lazo en el centro.

Diseñador por Charles Le Maire y Dorothy Jeakins, el vestido captura la esencia de la antiheroína de la cinta. Según Vogue, también había una versión en rojo. Monroe lo usó en la vida real.

El vestido dorado de Los caballeros las prefieren rubias

Otro de los vestidos icónicos de Marilyn fue el exquisito diseño con pliegues en forma de rayos de sol en tela lamé dorada brillante que lució brevemente en Los caballeros las prefieren rubias.

Aunque se trataba de un espectacular modelo de Travilla de cuello halter con un profundo escote pico, no pasó los censores de la meca del cine en aquella época y por eso apenas apareció a cuadro.

De acuerdo a The Telegraph, Monroe pidió permiso para llevar el vestido en los premios Photoplay en 1953. Travilla se rehusó alegando que era “demasiado sexy y llamativo” para la vida real.

No obstante, Monroe extendió la petición al director de la 20th Century Fox, quien se lo concedió. Así fue que la luminaria se apareció en la premiación como una auténtica diosa con este traje.

El vestido verde de los Globos de Oro

Norma Jeane Baker–su nombre real- deslumbró al asistir a los Globos de Oro 1962 con un mítico vestido de lentejuelas esmeraldas de Norman Norell para recibir el premio Henrietta a la actriz de cine favorita del mundo.

El ceñido modelo con escote en V y espalda descubierta del llamado “Balenciaga americano” volvió a dar de qué hablar recientemente cuando Kim Kardashian lo llevó en la fiesta posterior a la Met Gala este año.

El vestido morado de su luna de miel

El vestido morado que Marilyn Monroe lució durante su luna de miel con Joe DiMaggio en Japón en 1954 es otro de los vestidos emblemáticos de la famosa.

Diseñado por Ceil Chapman, el modelo del estilo característico de Marilyn con un largo midi, tirantes y escote recto. Asimismo, estaba adornado a mano con lentejuelas.

Dicho vestido se trataba de uno de las prendas de vestir personales favoritos de la actriz. De hecho, lo usó en varias ocasiones a lo largo de su vida.

Entre esas ocasiones estuvo una visita a Corea del Sur en 1954 para entretener a las tropas estadounidenses en un show que duró varios días.

El vestido negro de los Oscar

Aunque parezca difícil de creer, Marilyn Monroe solo asistió a los Oscar una vez en 1951 para presentar el premio a la mejor mezcla de sonido a Thomas P. Moulton.

No obstante, la estrella hizo de su única aparición en los premios de la Academia completamente inolvidable gracias a su look: un pomposo vestido negro de tul negro de princesa.

El diseño off-the-shoulders fue originalmente creado por Renié para la cinta The House on Telegraph Hill. Empero, Monroe lo tomó prestado del vestuario de la 20th Century Fox; señaló Tatler.

La famosa además lo complementó a su manera con una estola de piel blanca y joyería de Cartier.

El vestido “Happy birthday, Mr. President”

Después del vestido blanco en La comezón del séptimo año, el vestido más icónico de Marilyn Monrie fue el diseño nude que llevó para cantar “Happy birthday, Mr. President” a John. F. Kennedy en Madison Square Garden el 19 de mayo de 1962.

La ajustada pieza, confeccionada por el francés Jean-Louis Berthault basado en un boceto de Bob Mackie, estaba elaborado en seda soufflé y tenía 2 mil 500 cristales incrustados a mano.

El diseño semitransparente presentaba una espalda descotada fue creado exclusivamente para la artista y se dice que terminó de ser cosido cuando se lo puso. Lo combinó con una estola de visón.

“Ella realmente quería despertar a la gente, pidió un vestido que hiciera a toda la gente creer que estaba desnuda, pero su cuerpo en realidad estaba cubierto de diamantes cuando se quitó el abrigo de piel” para cantar, dijo Mackie sobre el vestido en su libro The Art of Bob Mackie.

El vestido pasó por muchas manos hasta que el museo Ripley’s Believe It or Not! lo compró por 4.8 millones de dólares en 2016.

Ripley lo mantuvo resguardado hasta hace unos meses atrás cuando lo prestaron a Kim Kardashian para que desfilara con este en la alfombra roja de la Met Gala 2022.

El vestido además marcó la historia debido a que fue el último atuendo que la cantante usó en público pues tres meses después la encontraron sin vida en su casa a sus 36 años. Actualmente, el diseño permanece en exhibición en Ripley.

Hoy en día, a 60 años de su fallecimiento, Marilyn Monroe sigue siendo un icono de moda e inspirando a todos por igual con su osadía y sus estilismos rompedores.