Estrella de Euphoria revela que apenas gana lo suficiente “para sobrevivir”

Sydney Sweeney, que se volvió mundialmente conocida por su sobresaliente interpretación de Cassie Howard en la serie de HBO, “Euphoria”, se sinceró hace poco de lo que gana como actriz de Hollywood.

Y es que a pesar de formar parte de una cadena de prestigio en uno de sus shows más populares actualmente, no quiere decir que gane tanto como para ser considerada millonaria, de hecho, no podría estar sin trabajo unos 6 meses.

“Si quisiera tomarme un descanso de seis meses, no tengo ingresos para cubrir eso”, comentó la joven de 24 años para The Hollywood Reporter. “No tengo a nadie que me apoye, no tengo a nadie a quien pueda recurrir para pagar mis cuentas o pedir ayuda”.

Sydney Sweeney detalló los gastos que debe cubrir para costear su vida en Los Ángeles

De acuerdo con la joven estrella, a los actores ya no se les paga tanto como antes, en especial, si trabajan para un servicio de streaming. “Ya no les pagan a los actores como antes, y con los streamers, ya no obtienes beneficios residuales”, explicó.

“A las estrellas establecidas todavía se les paga, pero tengo que darle el 5 por ciento a mi abogado, el 10 por ciento a mis agentes, el 3 por ciento o algo así a mi gerente comercial. Tengo que pagarle a mi publicista todos los meses, y eso es más que mi hipoteca. Si solo actuara, no podría pagar mi vida en Los Ángeles. Acepto tratos porque tengo que hacerlo”, detalló Sydney Sweeney.

Por otro lado, la actriz adquirió una mansión en Los Ángeles que le costó $3 millones de dólares. Sin embargo, la casa no se encuentra en una comunidad cerrada, lo que significa que los fanáticos pueden acceder fácilmente a ella.

Cuando el reportero de The Hollywood Reporter le sugirió colocar una cerca, Sweeney señaló que ya había llegado al límite de su presupuesto al comprar la propiedad el año pasado.