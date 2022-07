Uno de los personajes más polémicos e irreverentes de la realeza británica, sin duda, ha sido Lady Di, una mujer que pese a tenerlo todo, nunca fue feliz, por lo menos durante su matrimonio con el príncipe Carlos quien nunca abandonó su romance con Camila de Cornualles, pese a estar casada con esta tan icónica mujer que tuvo que soportar el desprecio de toda una familia que nunca la apoyó ni consintió en sus labores como princesa.

Por eso, a través de innumerables medios, se conoció que tras recibir todo el rechazo del hombre que le dio sus dos hijos William y Harry, ella no dudó en buscar el amor en otros hombres que sí le demostraban que la admiraban y que deseaban tener una relación, así fuera clandestina.

Y así fue cómo durante su etapa de casada la llamada “Princesa de corazones” no tuvo ningún tipo de inconveniente en que poco a poco se fueran conociendo quiénes fueron capaces de acercarse a ella y darle ese cariño y amor que tanto anhelaba recibir del hijo de la Reina Isabel II.

Los 7 romances que Lady Di mantuvo durante su matrimonio

Entre los hombres más guapos y que fueron importantes en la vida de Lady Di se encuentran:

Barry Mannakee

Él fue uno de sus más fieles guardaespaldas, su relación era muy cercana, pues éste conocía todos sus secretos, debilidades, gustos y hasta sufrimientos ante la ausencia del amor. Por eso, no era de extrañar que entre ellos se creara una conexión especial, tanto que hasta ella llegó a comentar que podía dejarlo todo por vivir con él, pero en 1987 Barry murió de forma inesperada en un accidente. Esto le causó mucho pesar y dolor.

Los 7 romances que Lady Di mantuvo durante su matrimonio (algunos son muy guapos) Foto: Captura de pantalla

James Hewitt

Este es un ex oficial de caballería del ejercito británico que también le hizo cambiar varias veces de opinión, pues ella reiteró que de no haberse casado con el Príncipe Carlos, lo habría hecho con este hombre que estuvo muy pendiente de ella e incluso de sus hijos William y Harry. Incluso se llegó a dudar de la paternidad del menor de esta familia debido al color rojizo de la cabellera que poseían ambos y la similitud en su físico. La relación culminó porque él no quería seguir con las presiones sociales.

Hasnat Khan

Éste es un afamado cardiólogo muy cercano a la familia real británica. Él mantuvo una relación muy estrecha con Lady Di, tanto que hasta sus parientes le dieron la bendición para que ella formara parte de su religión musulmana, pero ante la presión, indecisión y demás adversidades que se presentaron en su camino éste se alejó causando un profundo dolor en ambos.

Los 7 romances que Lady Di mantuvo durante su matrimonio (algunos son muy guapos) Foto: Agencias

Will Carling

Él fue un reconocido deportista y capitán de rugby de Inglaterra quien pese a tener poco tiempo de formalizar su matrimonio oficial, inició amores muy clandestinos con la madre de William y Harry. Esta polémica se generó en 1994 que fue el año en el que ella asistía al gimnasio y conoció a este hombre que luego se alejó de ella cuando su esposa hizo pública la unión que sorprendió a todos.

James Gilbey

Él fue un destacado vendedor de autos que una vez que conoció a esta espléndida mujer no pudo apartarse de su lado, sin embargo, ellos se separaron luego de que se divulgarán sus conversaciones subidas de tono y que dejaban claro que lo suyo era muy intenso. El audio se filtró en 1992, año en el que le pusieron punto final a su romance.

Los 7 romances que Lady Di mantuvo durante su matrimonio (algunos son muy guapos) Foto: Agencias

Bryan Adams

El famoso cantante también se sumó a la lista de amantes que esta destacada mujer tuvo durante su temporada de casada, pero pese a que ambos lo mantuvieron en secreto todo se destapó en 2003 cuando éste lanzó el tema Diana aparentemente dedicado a ella.

Dodi Al Fayed

Con este multimillonario heredero fue que Diana no tuvo inconvenientes en dejarse ver feliz, plena y dispuesta a demostrar que el amor existía y era a través de este hombre que le profesó admiración, respeto y los mejores momentos de su vida luego de su divorcio con el Príncipe Carlos, pero su felicidad se vio opacada tras el inesperado accidente que les cegó la vida a ambos.