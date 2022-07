Jake de ‘Un viernes de locos’ tiene 40 años y sigue siendo un galán: así luce en la actualidad

De entre las muchas comedias estrenadas a comienzos de los 2000 que lograron cautivar al público y grabarse para siempre en su memoria, sin duda alguna, destaca Un viernes de locos.

Lanzada en el año 2003, el filme acaparó el gusto de las audiencias desatando risas y emociones con la historia de la joven Anna Coleman (Lindsay Lohan) y su madre Tess (Jamie Lee Curtis).

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan protagonizaron la cinta de Disney | Imdb

En la historia, madre e hija no se ponen de acuerdo en nada. No obstante, gracias a un extraño conjuro, intercambian de cuerpo para conocer lo que vive la otra en carne propia.

Aparte de las protagonistas, uno de los personajes más recordados es Jake, el crush de Anna. En la trama, él encabeza cómicos momentos tras enamorarse de la joven, pero en el cuerpo de Tess.

Detrás de este atractivo galán estuvo cabal Chad Michael Murray. En aquella época, el actor estadounidense tenía alrededor de 22 años de edad y apenas estaba comenzando su carrera.

Gracias a su participación en esta divertida producción, el entonces novel histrión saltó a la fama y su carrera despegó. Desde entonces, han pasado casi dos décadas en las que ha cambiado.

Lindsay Lohan y Chad Michael Murray tuvieron una gran química en 'Un viernes de locos' | Imdb

El aspecto actual de Jake de Un viernes de locos

En la actualidad, Murray tiene 40 años de edad, el paso del tiempo lo ha beneficiado pues luce mejor que nunca y continúa presente en el mundo de la interpretación.

Tras su estreno en la gran pantalla con Un viernes de locos, la joven estrella prosiguió imbatible expandiendo su trayectoria actoral tanto en el cine como en la televisión americana.

En total, desde que encarnó a Jake en la cinta de Disney, el actor ha formado parte del elenco de 9 series de televisión y más de 30 películas tanto para la pequeña como la gran pantalla, según Imdb.

One Tree Hill (2003-2012), Agent Carter (2015), Scream Queens (2015) y Riverdale (2019-2020) son algunos de sus proyectos televisivos más notorios durante los últimos 19 años.

Asimismo, en el cine, ha brillado en cintas como A Cinderella Story (2004), House of Wax (2005), The Haunting in Georgia (2013), Outlaws and Angels (2016) y, recientemente, Fortress: Sniper’s Eye (2022).

Al presente, además se encuentra grabando proyectos con los que busca seguir conquistando a las audiencias con su talento, carisma y sempiterna galanura, como la serie Sullivan’s Crossing.

Por otro lado, a la par de su carrera, Michael Murray también se ha dedicado a escribir novelas como Everlast (2011) o American Drifter: A Thriller (2017), la cual coescribió con Heather Graham.

En cuanto a su vida personal, tras vivir algunos fracasos en el terreno amoroso, Chad encontró al amor de su vida en la actriz y modelo Sara Roemer, con quien está felizmente casado desde 2014.

Los felices esposos además son padres de dos hijos que los llenan de orgullo y alegrías: un niño de aproximadamente 7 años y una nena con alrededor de 5 cuyos rostros han mantenido ocultos.

Hoy en día, aparte de continuar vigente en la industria del entretenimiento, el eterno Jake de Un viernes de locos además permanece activo en redes sociales como Instagram.

En la plataforma, en donde acumula más de 1,8 millones de seguidores, la celebridad continuamente comparte vistazos a sus próximos proyectos, aficiones y el día a día con su familia.

De igual forma presume su atractivo físico en su cuarta década de vida, el cual conserva con ejercicios, en numerosas postales y sus fans le aseguran que sigue siendo “un galán” de película.