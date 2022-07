Britney Spears reveló maltratos de parte de su mamá: nos recuerda que la familia puede ser tóxica

Después que Britney Spears recuperó su indepencia a finales de 2021, ha vivido un divorcio total de su familia, lo que incluye a su madre, Lynne Spears, por los maltratos recibidos en consideración de la cantante.

En más de una ocasión acusó a su padre, James, a su mamá y a sus hermanos de confabular en su contra para disfrutar de su riqueza, mientras ella vio mermada su libertad, incluso hasta para cosas tan sencillas como tomarse un cóctel.

La mujer ha querido establecer un acercamiento con la intérprete de Toxic luego de esta situación y que contrajera matrimonio con su novio de cinco años, Sam Asghari, algo que la estadounidense no ve con buenos ojos.

¡Me duele por ti que sientas que las personas que más te quieren te traicionaron! ¡Déjame acercarme ti! ¡Te amo!” — La súplica de la madre de Britney Spears.

Britney Spears confesó los maltratos sufridos de parte de su madre

“Oye mamá, ¿ya le dijiste a todos que me escondías el café todas las mañanas?”, comenzó escribiendo en una publicación que transcurridas varias horas eliminó de su perfil.

“¿Les dijiste que me despertaba cada mañana buscando café y no habían fotos mías en la cocina, solamente de Maddie y Jamie Lynn? Todas las mañanas yo ponía una foto en la que salíamos juntas y tú la escondías antes de que me despertara”, agregó.

“¿Les dijiste que te invité a mi casa de la playa y me quitabas las llaves del auto? ¿Les dijiste que me hiciste ir a tres juntas semanales de Alcohólicos Anónimos aunque nunca tomé? Y después ibas y fingías ser una madre responsable en la iglesia en Louisiana. ¡Es un chiste! Me arruinaste todo. No me mandabas mensajes”, añadió en su declaración.

“Abusaste de mí. Sí. Lo diré y me impresiona que sigues fingiendo ser la mamá amorosa que reza”, dijo, dejando claro que no tiene intenciones de una reconciliación, sino construir una nueva vida de la mano del modelo.