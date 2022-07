Carolina Jaume deslumbra con sexys fotos y dejan ver que está mejor que nunca

Carolina Jaume encendió las redes sociales el fin de semana al subir unas sexys fotos que dejan ver a la actriz en su mejor etapa. La actriz guayaquileña elevó las pasiones al máximo, al compartir unas fotos en su cuenta personal de Instagram, en donde presume sus curvas con un sexy traje de baño, un sombrero rosado y sin una gota de maquillaje.

La actriz acompañó las fotos con el fragmento de la canción “El Barco”, de la colombiana Karol G. “Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto…Y si fácil me caí, más fácil me levanto”, escribió. El mensaje al parecer está referido a las decepciones amorosas que últimamente ha sufrido Jaume.

Carolina Jaume renovada y en la mejor etapa de su vida

Carolina disfrutó de unas pequeñas y merecidas vacaciones fue así que compartió en sus stories de Instagram. Además, fue en compañia de sus amigos más cercanos.

La también presentadora de televisión, que es mamá de dos pequeños, se mostró muy cómoda con su figura, hasta el punto de que en casi todas las imágenes luce al natural, es decir, sin maquillaje.

Al parecer Carolina Jaume está disfrutando de esta etapa y cada vez se ve más confiada con el contenido que comparte en sus redes sociales.

La reacciones de sus sexys fotos

Para nadie es un secreto que Carolina Jaume hace meses vivió momentos difíciles en cuanto a su vida amorosa; sin embargo, la actriz hoy luce más radiante que nunca y sus fanáticos respaldaron lo bien que luce actualmente.