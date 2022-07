4 outftis de “María Félix, la doña” que ya nos obsesionaron: los colores pastel están de vuelta

Una de las series más esperadas por los mexicanos llegó este 21 de julio a la plataforma Vix+, “María Félix, la doña”, una producción que promete cautivar al público con la historia de la diva del cine nacional. Pero si hay algo que ya sorprendió a los espectadores son los impresionante atuendos que se presentan.

Esta serie se encargará de narrar la vida de la actriz mexicana basada en informes, testimonios y demás registros sobre los acontecimientos que atravesó la artista desde joven.

Está protagonizada por las reconocidas actrices Sandra Echeverría, Ximena Ramo y Abril Vergara, quienes le darán vida al personaje en diferentes etapas de su vida.

El lanzamiento de la serie dio mucho de qué hablar, pues no solo ha impactado la calidad actoral y de producción que se muestra, sino también los impresionantes detalles que existen en la vestimenta de cada uno de los personajes.

María Félix siempre destacó por ser una mujer imponente y tener un estilo que llamaba la atención de todo dondequiera que iba, de modo que su look y apariencia es una parte fundamental que busca retratar la serie en cada escena y momento importante.

Aquí te mostraremos cuáles han sido los outfits más destacados de la serie y cómo los colores pasteles han sorprendido.

Así son los outfits de “María Félix, la doña”

Imponente vestido rojo con corsé

Este es uno de los estilos que más ha destacado, ya que se puede apreciar esa característica poderosa que transmitía María Félix con su look y expresión corporal.

Vestido con escote en V

María Felix también tenía estilos mucho más sutiles y este los representa a la perfección, ya que muestra cómo un color claro también puede lucir poderoso.

Elegante vestido pastel

Los colores pasteles destacan en la historia de María Felix y un ejemplo es este look que luce muy elegante en un tono rosado suave combinado con detalles en blanco.

Elegancia con guantes

No solo los look de María Félix destacan en la trama, la actriz Elsa Ortiz, quien le da vida a Dolores del Río en la serie, muestra un elegante look con vestido dorado y guantes blancos.