El actor Frixon Angulo, la tarde del miércoles ( 20 de julio) respondió en sus redes sociales a las personas que critican que él actor baile, ría y cante junto a la tumba de su hijo.

El actor siempre ha compartido en sus redes sociales cómo ha llevado su duelo y para muchos es algo exagerado hasta el punto de comentarle, “ya déjalo descansar en paz”.

“Cuando me ven llorando, cantando con alegría, me saben decir que ‘en vida es todo’, pero yo les digo a esas personas que al parecer nunca se les ha muerto nadie, si en vida tú le das todo, porque no lo harías de muerto”, expresó.

En 2019 su hijo falleció de una sepsis (enfermedad grave que ocurre cuando el cuerpo tiene una abrumadora respuesta inmunitaria a una infección bacteriana en el torrente sanguíneo). En ese entonces el actor relataba a diario el vía crucis que vivió, y finalmente el deceso del menor golpéo de manera muy fuerte al recordado actor.

Tú dices eso porque no se te ha muerto nadie. En mi casa soy demasiado loco molesto a mi esposa a mis hijos, viajabamos, reimos, bailamos y todo lo hacemos en vida y con nuestra pobreza, entonces porque se murió mi hijo no voy hacer nada, al contrario le cambio sus flores, le canto y soy feliz haciéndolo. — Frixon Angulo.

La reacción de los internautas

Los internautas reaccionaron y brindaron su respaldo al bailarín. “Te admiro Marimba por tu fortaleza”, “Te apludo por contestar a las críticas”, “Excelente respuesta”.

El actor Frixon “Marimba” Angulo responde a las críticas por cantar y reir en la tumba de su hijo

¿Quién es “Marimba” el bailarín?

La fama de Frixon Angulo se dio luego de haber ganado el famoso reality de baile “Bailando por un sueño” junto a la actriz Sofía Caiche. Su carisma y destacada participación le hicieron acreedor del apoyo del público.