Lo que dijeron los usuarios sobre la actuación de la hija de Carolina Jaume cantando pasillo

La primogénita de Carolina Jaume, Rafaella Pimentel, deslumbró a todos con su actuación en un Festival de Pasillo interescolar en el Teatro Cívico de Guayaquil. La adolescente dio a conocer de su talento que lo tenía oculto dando sus primeros pasos en el mundo de la música.

“Te ganaste los aplausos del público y para el artista no hay mejor recompensa y satisfacción”, fueron las palabras de su madre orgullosa al ver que todos los asistentes se deleitaron con su voz y la aplaudieron cuando interpretó “Sombras” de Julio Jaramillo.

Aunque la hija de Carolina Jaume no logró el primer lugar, los comentarios y reacciones no se hicieron esperar que hasta indicaron que la jovencita debería darle clases de canto a Mafer Pérez.

“El pecho se me infla y el corazón se me hace chiquito… te ganaste los aplausos del público y para el artista no hay mejor recompensa y satisfacción. Tú papi pendiente @xapime no dejaba de escribirme. Tienes tanto talento por eso tu papi y yo nos sacrificamos por ti día a día… lo mejor de todo es que eres agradecida y aprovechas tus oportunidades. Ya te veremos ganar estoy segura”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.

Rafaella Pimentel tiene 14 años y es la hija mayor de Carolina Jaume y Xavier Pimentel, es la única hija de Pimentel. También a su corta edad incursionó en la actuación pues heredó el talento de sus padres.

Su participación en el mundo de la actuación se dio oficialmente en la serie Pandemials, el año pasado, donde Rafaella Pimentel interpretó el papel de Martina, una de los adolescentes parte del elenco de la serie, episodios que mostraron la convivencia entre los estudiantes al regresar a las aulas en medio de la pandemia.