Evelyn Beltrán explota ante las críticas: fans no superan que Toni esté con ella

Evelyn Beltrán ha estado en el ojo público desde que inició su relación con Toni Costa. La modelo ha sido víctima de críticas y comparaciones con Adamari López, sin embargo se cansó de la situación y dio un alto a los malos comentarios.

Después de que la famosa conductora y el bailarín anunciaron su separación después de 10 años juntos, los fanáticos han querido descubrir las razones por las que aquella relación que muchos admiraban llegó a su fin.

Ambos han procurado mantenerse discretos antes la situación y no dar mayores detalles de lo que los llevó a terminar, sin embargo la llegada de una nueva persona a la vida de Toni Costa fue la oportunidad, para muchos, para generar especulaciones.

Beltrán ha recibido un sinfín de críticas y aunque muchos de sus fieles seguidores la han apoyado, parece haber llegado a un límite.

“Las cosas se calman, la verdad sale a la luz y cuando inventaron mentiras y no hay hechos que los sostengan las cosas se acomodan con el tiempo”, respondió la modelo cuando una seguidora preguntó sobre el ‘hate’ que recibía.

Así fue como Evelyn Beltrán dio un alto a las críticas

Evelyn se mostró completamente agotada de los malos comentarios, de modo que acudió a las historias de Instagram para enviar un contundente mensaje.

“Este es mi Instagram y yo pongo lo que quiero. La gente piensa que porque uno es buena persona me voy a dejar que me falten al respeto y que me hablen mal. Ya basta”, escribió la famosa a sus 200 mil seguidores.

Evelyn Beltrán explota ante las críticas

Destacó que quien no desee ver su contenido puede dejarla de seguir, sin embargo no está dispuesta a soportar comentarios destructivos.

“Si no les gusta mi contenido hay un botón llamado ‘dejar de seguir’ (…) Estoy cansada de las faltas de respeto y que opinen sobre mi vida”, señaló.

Evelyn ha mostrado su apoyo incondicional a Tony Costa y, aunque muchos critican las constantes menciones del actor sobre Adamari López, la modelo ha dejado claro que es una mujer madura y no se siente enfrentada a la conductora.