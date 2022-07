De protagonizar ‘Amor en custodia’ a ser la villana de ‘Resident Evil’: así se transformó Paola Núñez

Paola Núñez no podría estar más feliz por el momento tan importante por el que atraviesa. Y es que la actriz se encuentra disfrutando del punto más álgido en su carrera gracias a su actuación en Resident Evil, la nueva serie de Netflix basada en el videojuego homónimo de Capcom.

En la producción del gigante de streaming, la estrella mexicana encarna a la antagonista Evelyn Marcus, una ejecutiva que heredó el control de la Corporación Umbrella de su padre, James Marcus, fundador de la compañía destituido del liderazgo tras la destrucción de Raccoon City en 1998.

Dentro de la primera entrega inspirada en la franquicia de survival horror, Evelyn está dispuesta a todo para demostrar su valor y se apresurará a lanzar Joy, la nueva droga psicotrópica de Umbrella, al mismo tiempo que esconde la evidencia de sus peligrosos efectos secundarios.

Además de un gran reto, ganarse este papel supone uno de los más grandes logros en la trayectoria de Núñez, quien comenzó su carrera actoral hace más de dos décadas atrás en las telenovelas de su México natal.

Así ha sido la evolución de Paola Núñez, la antagonista de Resident Evil

Paola Núñez Rivas nació en Tecate, Baja California, el 8 de abril de 1978. Desde temprana edad, descubrió que su vocación estaba en las artes escénicas y comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación cuando tenía 12 años en obras de teatro, de acuerdo a su biografía en Imdb.

Unos siete años más tarde, Núñez decidió migrar de su tierra para mudarse a la Ciudad de México con el fin de comenzar a construir una carrera actoral. En la capital mexicana, la artista empezó a prepararse para cumplir sus sueños en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca.

Su debut como actriz propiamente lo tuvo con un rol menor en la telenovela Como en el cine, una producción de la cadena en donde estudió actuación estrenada en 2001. A partir de entonces, la intérprete comenzó a ganar roles en proyectos para la televisión, el cine y el teatro.

En el año 2004, la histrionisa se estrenó como protagonista en la adaptación homónima del melodrama colombiano Las Juanas. No obstante, el papel que la consolidaría como intérprete y le permitiría despuntar como histrionisa no fue este sino el que se ganó al año siguiente.

Se trata de Barbie Bazterrica en Amor en custodia, un remake homónimo de una telenovela argentina transmitido entre los años 2005 y 2006. Gracias a su interpretación de la mimada protagonista, la estrella saltó a la fama internacional y su carrera despuntó.

Paola Núñez saltó a la fama encarnando a Barbie en 'Amor en custodia' | Captura videos

Desde ese momento, Paola encadenó un papel protagónico tras otro en numerosas producciones para la pequeña pantalla. Mientras haya vida (2007-2008), Pasión morena (2009-2010), Destino (2013) y Reina de corazones (2014) fueron algunos de los teledramas que encabezó.

A la par comenzó a florecer su carrera en el cine, en donde había debutado con el cortometraje Miss Carrusel en 2004. Entre las películas en las que actuó se encuentran Sin ella (2010), Los inadaptados (2011) y Dariela los martes (2014). Con esta última, se estrenó también como productora.

Al mismo tiempo que cosechaba éxitos en las pantallas, Paola además demostró su talento en el teatro como actriz y productora. Cinco mujeres con el mismo vestido, El graduado y Rainman son algunas de las puestas en escena en donde desplegó sus alas artísticas.

Tras años de una exitosa carrera en el mundo de la interpretación latinoamericano, Paola supo que estaba lista para ir tras su siguiente objetivo profesional: expandir sus horizontes y dar a conocer su talento en el mundo. Con este fin, se mudó a Los Ángeles en 2015 en busca de oportunidades.

Gracias a sus dotes actorales y persistencia, un año después de su llegada a Estados Unidos, la artista consiguió su primer rol en Hollywood en The Son, una serie protagonizada por Pierce Brosnan. Desde entonces, no paró de encadenar roles en el cine y la televisión estadounidense.

Cabe destacar que, contrario a muchos actores extranjeros en la meca del cine, la intérprete no se ha cerrado a participar en proyectos hechos en su tierra. Al contrario, ha participado en varias producciones latinoamericanas durante los últimos años.

En televisión, antes de Resident Evil, la famosa con 958 mil seguidores en Instagram había tenido sus últimas actuaciones en La reina del sur 2 (2019) y The Purge (2019). Mientras, en la gran pantalla, encarnó su más reciente rol estelar en la tercera entrega de la franquicia Bad Boys.

Ahora, imparable y llena de ilusiones, la actriz de 44 años se alista para seguir conquistando a las audiencias en el mundo. De hecho, volverá a la plataforma de Netflix muy pronto como parte del elenco de la miniserie de terror The Fall of the House of Usher, una adaptación del cuento de Edgar Allan Poe.