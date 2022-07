Mijares reveló varios secretos de su relación con Lucero: el último fue de su luna de miel

La historia de amor que Lucero y Manuel Mijares protagonizaron durante varios años desde la década de los 90 es una de las más icónicas en el mundo del espectáculo latinoamericano.

Los cantantes caminaron al altar en una boda de ensueño televisada en 1997 que agolpó frente a la pantalla al público que, en ese entonces, los consideraba la pareja perfecta.

Sin embargo, tras 14 años casados y dos retoños en común, los esposos decidieron tomar caminos separados y se divorciaron en 2011, terminando el cuento de hadas para dar paso a una amistad.

Ahora, a más de una década de su separación, no solo mantienen una relación llena de cordialidad y cariño, además siguen unidos por sus hijos y las bellas anécdotas que atesoran de su matrimonio.

Tal como la que recientemente narró el intérprete de El privilegio de amar. Aunque siempre ha sido celoso de su intimidad, poco a poco, ha abierto la puerta a los secretos de esta relación.

Justo como sucedió durante una entrevista con Alberto Peláez para En la cama con…, en donde compartió la divertida discusión en la recámara que tuvieron en su luna de miel en Indonesia.

“Me la armó”: Mijares recuerda la molestia de Lucero en su luna de miel

Con la sinceridad que lo distingue, el cantante de 64 años reveló que la madre de sus hijos siempre le reclamó el hecho de que durmiera con muchas almohadas mientras estuvieron casados.

“Lo que pasa es que yo duermo con muchas almohadas. Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucerito, que me la armó”, comenzó a narrar en el programa que se transmite por YouTube.

“Fuimos en un barco a Bali y toda esa parte de allá. A la hora de dormir, siempre me pongo una almohada aquí (entre las piernas) para sentir que estoy como… y si me volteo de lado, me la jalo pa’ acá”, contó Mijares llevando un pijama negro puesto.

En la plática con el periodista, el artista recordó que dicho hábito desató una disputa con la llamada ‘Novia de América’ porque esta le manifestó que se “parecía la Muralla China”.

“Es que el chiste es estar cómodo, haz un esfuercito y brinca la almohada, que se note que hay interés”, agregó entre risas tras recordar su pleito con la famosa de ahora 52 años.

Cabe destacar que esta es solo una de muchas anécdotas que Mijares ha destapado de su matrimonio con Lucero, con quien actualmente tiene un estrecho lazo amistoso y laboral.

Por ejemplo, en una entrevista a Yordi Rosado en 2020, el famoso contó los principales motivos por los que se separaron y cómo vivieron sus últimos momentos casados.

“Estuvimos un año de novios y 14 casados. Lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también; estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro. Hacía giras, novelas que tardaban muchos capítulos en grabar. Eso ayudó un poco a que estábamos con los chavos, no era de que se quedaran solos”, rememoró.

“Decidimos, como en Buckingham, (estar cada uno en) el ala A y el ala B, nos separamos de cuartos. Siempre hubo un respeto espectacular, hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño”, afirmó.

Asimismo, el año pasado, destapó el porqué detrás de su seria expresión el día de su boda. “Que si yo estaba tenso, enojado... A ver, me estoy casando, ¿quién no está nervioso en la boda?”, replicó ante los cuestionamientos en una plática con Mara Patricia Castañeda.

“Aparte con una cámara aquí, muy cerca de la cara. Bueno, yo sudaba muchísimo”, apuntó.”Obviamente Lucero tenía mucho más juego con las cámaras, porque ella abre la boca y se ríe... así duerme”.