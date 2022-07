Sin duda, los vestuarios más hermosos de época no necesariamente han sido los más sobrecargados, antiguos, ni tampoco extravagantes, pues a través de una gran cantidad de producciones el público, sobre todo el femenino, ha podido determinar o definir sus gustos a través de lo que han visto en pantalla y con lo que seguramente tomaron nota que les sirva de guía para completar su outfit de la semana.

Entre los títulos más originales no solo se han refugiado las más inolvidables escenas, sino también los trajes más glamorosos y que hace soñar o anhelar a quienes gustan del fashion. Por eso, aquí te mostramos cuáles han sido los atuendos que más furor han causado a través de cada película, serie o telenovela que no estado enmarcada en la actualidad, sino que ha formado parte del pasado.

El gran Gatsby

Aquí la actriz Carey Mulligan asume el rol de Daisy Buchanan, una mujer con un especial gusto al vestir que derrochaba glamour con cada uno de sus vestuarios típicos de los años 20 en los que predominaban los tonos caramelo, beige, grises y blancos. Por eso, ella siempre lucía impecables abrigos, vestidos con detalles de cristalería y todo lo que tenía que ver con la elegancia de la época.

Los vestuarios más hermosos de época que hemos visto en películas, series y telenovelas Fotos: Captura de pantalla

Más de los vestuarios más hermosos de época que se hayan visto en series y telenovelas

Sin duda, muchos de los atuendos, accesorios e incluso peinados que se han convertido en los más hermosos de época, son los mostrados en la serie ‘Bridgerton’. Aquí el público femenino se deleitó de principio a fin con el estilo inigualable de la Regencia del Londres del Siglo XIX en el que predominaba el brillo, pero también el color, así como los detalles en pedrería. Todo ello causó un furor tal que hasta en las tiendas de ropa y accesorios exclusivos se pudieron muy de moda las prendas similares a las vistas en esta producción y esto es algo que sigue cautivando a los espectadores de la trama.

En el caso de las telenovelas, una de la que más ha trascendido por sus inolvidables escenas románticas y dramáticas, así como la que posee el mayor peso argumentativo, pero también que no escatimó en todo lo que tuvo que ver con el vestuario es ‘Amor Real’ en ella no hubo quien no soñara con los trajes tan glamorosos que lució su protagonista Adela Noriega. La pomposidad de cada uno de ellos, sus detalles, cortes y escotes fueron impactantes y también marcaron un antes y después en la producción de dramáticos que trascendieron y siguen vigentes en el gusto de los espectadores quienes quedaron atónitos al saber que se diseñaron alrededor de 16 mil piezas para esta trama.