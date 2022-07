Belinda, JLo y otras famosas que han sufrido ataques machistas por tener una vida amorosa sin ataduras

Cuando un hombre tiene muchas parejas es considerado un galán, pero cuando una mujer decide disfrutar de su vida amorosa a pleno, es una chica fácil. Esa injusticia le ha tocado a varias famosas que nos recuerdan que el machismo sigue vigente en la sociedad.

Es momento de dejar de juzgar a las mujeres y hacerlas sentir culpables por vestirse, ser o comportarse de una determinada forma que no se corresponde con viejos estereotipos o roles de género.

Famosas criticadas por tener una vida amorosa sin ataduras

Belinda

Una de las más recientes en hablar sobre ello fue la mexicana, quien se sinceró al decir “es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”.

Esto, porque ha estado en el ojo público después de terminar su compromiso con Christian Nodal. Según sus detractores se convirtió “en uno más”, ya que previamente ha iniciado relaciones con Giovani Dos Santos, Lupillo Rivera, Cris Angel, Ben Talei, entre algunos personajes del entretenimiento.

Jennifer Lopez

Asimismo, han estado muy vigentes las críticas hacia JLo por contraer su cuarto matrimonio. La famosa le dio el “sí quiero”a Ben Affleck después de un año de relación, aunque fueron pareja en 2003, cuando estuvieron cerca de casarse.

Previamente lo hizo a finales de los noventa con Ojani Noa, luego pasó por el altar con Cris Judd en 2001, luego con Marc Anthony en 2004 y ahora, selló su vida junto con el protagonista de Argo.

Eiza González

Otra de las víctimas de misoginia en redes sociales ha sido la mexicana que está triunfando en Hollywood, por ser relacionada con varios famosos desde Liam Hemsworth, Josh Dudamel, Timothy Chalamet, hasta más recientemente Jason Momoa.

A lo largo de su carrera, se le ha tildado de muchas maneras debido a esto y se ha intentado disminuir su esfuerzo por alcanzar los éxitos. La vida personal no debería ser objeto para atacar a ninguna mujer.