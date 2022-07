Hermano de Mónica Dossetti rompió el silencio y confesó por qué intentó estrangular a la actriz

Preocupación e indignación fue la mezcla de sentimientos que se desató entre el público después de que se viralizara un video en el que la actriz Mónica Dossetti estaba siendo brutalmente agredida por su hermano.

Ahora, una semana después, José Dossetti rompió el silencio y reveló la razón por la que intentó estrangular a la actriz, que hoy requiere de cuidados especiales por la esclerosis múltiple que padece.

Después de su primera audiencia, el pasado 15 de julio, el productor confesó que fue violento con su hermana, sin embargo aseguró que esto solo ha ocurrido en una ocasión y se debió a que la situación “lo rebasó”.

Según su declaración, la vida de cuidador es tan difícil como la del enfermo, por lo que perdió los estribos en esta ocasión.

“Porque uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida como la del enfermo, porque amo a mi hermana y la quiero ayudar, la cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó, me rebasó el día y la vida que tengo y todo lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones”, dijo para el programa Ventaneado.

Hermano de Mónica Dossetti enfrenta un proceso legal por agresión

José Dossetti señaló que al final se contuvo y logró detenerse antes de que la agresión terminara en una tragedia mayor.

“Uno quiere como dar escarmiento y no matar a nadie, solamente esas lecciones que a veces de niños nos da la mamá a golpes. Algo así me sucedió”, dijo en su intento de justificar la agresión.

“Es una única vez, fue hace dos meses y después nos mantuvimos solos ella y yo y seguimos viviendo”, manifestó.

El también director de escena reveló que ha buscado ayuda de otros familiares y conocidos para poder sobrellevar la enfermedad de su hermana, pero no ha conseguido nada.

Después de la circulación del polémico video, se pudo conocer que fue el actor José Cabello el encargado de filtrar el clip, ya que es vecino de los hermanos Dossetti y se había encargado de instalar cámaras de seguridad en la casa, esto como parte de un proyecto documental que desarrollaba sobre lo que es vivir con esclerosis múltiple.

Sobre esto, el agresor decidió no dar ningún comentario: “Me reservo a hablar mal de nadie, tengo la consecuencia de mi acto y esto compareciendo con la autoridad”, dijo.

Así luce actualmente la actriz MÓNICA DOSETTI. Me informa una seguidora que tuvo la oportunidad de ayudarla en varios aspectos que su situación es apremiante. Su mamá también está enferma y no puede cuidarla. Se fue a vivir a Tepoztlán con su hermano para filmar un... pic.twitter.com/2YNpNAasxm — Doña Carmelita (@CarLon_2020) July 15, 2022

Diossetti debe estar lejos de su hermana por 60 días por una orden de restricción, esto pese a que la retirada actriz pidió no proceder contra su hermano.