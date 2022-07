Carmen Villalobos casi pierde un papel en una importante telenovela por su nacionalidad

Carmen Villalobos es una de las figuras más importantes de la industria de la televisión hispana actual, tiene una larga trayectoria como actriz, pero fue gracias a su papel como Catalina en “Sin senos no hay paraíso” de Telemundo fue que llegó a alcanzar la fama internacional.

No obstante, al parecer la actriz estuvo a punto de quedarse sin su icónico protagónico debido a que la cadena quería a una actriz mexicana para ese papel.

En una reciente entrevista, Carmen Villalobos reconoció que su carrera no habría sido la misma si no hubiera interpretado a Catalina: “Le debo casi todo a esta serie. El público me abrió las puertas y me reconoce gracias a ese personaje y me lo disfruté desde el primer día hasta el último. Fue una experiencia que marcó mi vida y mi carrera”.

¿Cómo fue que Carmen Villalobos obtuvo el papel de Catalina?

Gustavo Bolívar, escritor de “Sin Senos si hay paraíso”, a través de su cuenta de Instagram relató que él y el productor, Hugo León Ferrer, fueron quienes abogaron por la colombiana para que Telemundo la aceptase en el proyecto.

“Sí o sí nos decían que la niña tenía que ser una mexicana y nosotros ‘no, tiene que ser colombiana’. La peleó Hugo, la peleó yo… Todos decíamos ‘no, tiene que ser colombiana, es una historia colombiana’, y ellos ‘no, que tiene que ser mexicana’”, expresó el escritor en un en vivo, cuando le pidieron que contará una anécdota de la actriz en esta serie.

Por fortuna para todos, Carmen Villalobos demostró estar a la altura de las circunstancias y se lució en su papel de Catalina, y acabó siendo uno de los mayores éxitos de la cadena.

Recordemos que en “Sin senos sí hay paraíso” conocemos la historia de Catalina, una chica de bajos recursos que decide dejar a su novio y sus estudios para empezar a prestar servicios sexuales y de esa manera reunir el dinero para ponerse unos implantes mamarios, para poder verse como sus amigas que se mueven en un mundo de riquezas y lujos.