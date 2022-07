Aislinn Derbez mostró con una foto que está soltera: sus palabras inspiraron a sus fans

Aislinn Derbez decidió sincerarse con sus seguidores y contar la realidad de su estado sentimental. Tras su fallido matrimonio con Mauricio Ochamann, la actriz se dio una oportunidad en el amor con el influencer Jonathan Kubben y aunque lucían felizmente enamorados, la historia dio un giro inesperado.

Fue en diciembre del año pasado cuando la hija de Eugenio Derbez presumió su amor con Kubben dedicándole unas tiernas palabras y asegurando que les quedaban por vivir muchas aventuras juntos.

Sin embargo, los rumores de una posible separación se hacían cada vez más fuerte y fue una publicación de Kubben la que desató aún más las teorías al llamarla amiga.

“Los buenos amigos te ayudan a levantarte cuando te caes. Los mejores amigos se ríen y te hacen tropezar de nuevo. ¡Gracias por este increíble viaje!”, escribió junto a una fotografía juntos el pasado mes de mayo durante su viaje a Arabia Saudita.

Aislinn se sincera y revela cómo se siente

Ante las constantes habladurías, la artista decidió sincerarse y revelar que está soltera nuevamente, aunque no detalló los motivos de su ruptura.

Aislinn disfruta su soltería entre amigos. Foto: Instagram @aislinnderbez

Fue a través de sus redes sociales donde respondió a una de las preguntas de sus seguidores donde le consultaron si tenía pareja y aclaró las dudas de los internautas.

De igual manera, aprovechó para contar que se sentía plena y feliz. Pues se ha dedicado más tiempo para ella junto a su verdadera comunidad.

“Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, conectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, escribió sobre una foto en la que aparece rodeada de amigos.

Al parecer la actriz de ‘La casa de las flores’ y el influencer han decidido mantener su amistad separada de las relaciones de pareja.