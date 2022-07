Woo, una abogada extraordinaria: todo lo que necesitas saber del k-drama que arrasa en Netflix

Desde que se estrenó en Netflix hace apenas unos días, el drama coreano Woo, una abogada extraordinaria ha acaparado por completo el gusto de los usuarios en la plataforma de streaming.

Con su emocionante trama, la serie surcoreana logró coronarse como el proyecto de habla no inglesa más visto durante la última semana a nivel mundial con casi veinticuatro millones de horas reproducidas.

Gracias a esta hazaña, la producción de AStory superó a las últimas entregas de productos ya consolidados dentro del catálogo del gigante, como la serie mexicana Control Z.

Por esto, a continuación, te contamos todo lo que necesitas saber del k-drama del momento.

¿De qué va Woo, una abogada extraordinaria?

Woo, una abogada extraordinaria sigue a la joven Woo Young-woo, una abogada con trastorno del espectro autista (TEA), desde que comienza a trabajar en el prestigioso bufete Hanbada.

La protagonista ostenta un alto coeficiente intelectual, una memoria impresionante y una manera creativa de deliberar, por lo que muchos la consideran entre las abogadas más inteligentes.

De hecho, la perfeccionista estudiante con síndrome de Asperger egresó como la mejor de su generación de la prestigiosa Universidad Nacional de Seúl.

No obstante, las habilidades sociales de esta joven son su gran debilidad y la llevan a atravesar por muchos desafíos tanto dentro como fuera de los juzgados.

En Hanbada, enfrenta prejuicios y tratos no muy amables, pero también conocerá a personas que la ayudarán. Lee Joon-ho y el abogado senior Jung Myung-seok marcarán su paso en el despacho.

A lo largo de la serie, la abogada de 27 años probará que puede hacer su trabajo de manera excelente sin importar su trastorno y se mantendrá positiva pese a lo malo con lo que se tropezará.

¿Quiénes conforman el elenco de Woo, una abogada extraordinaria?

La serie surcoreana está protagonizada por la talentosa Park Eun-bin, quien a sus 29 años cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la televisión de su país.

Hot Stove League (2019), Do You Like Brahms? (2020) y El afecto del rey (2021) son algunos de los proyectos más recientes que ha protagonizado la reconocida actriz.

“Cuando leí los guiones por primera vez, no pensé en cómo sería si interpretara el papel. Simplemente, encontré el proyecto divertido. Pensé que era un ‘muy buen drama”, dijo la actriz sobre la serie, según Zapzee.

“Woo Young Woo no es alguien a quien quieras ayudar. Es una persona inocente de la que quieres ser amigo”, agregó sobre el personaje del que dijo aprender varias lecciones.

“Woo, una abogada extraordinaria es un proyecto que me permitió enfrentar el miedo al desafío. Así como Young Woo pone un pie en el mundo con tanta pasión, también estoy aprendiendo coraje y valentía de ella”, concluyó.

Los actores Kang Tae-oh (Joon-ho) y Kang Ki-young (Myung-seok) completan el elenco principal de la ficción que ha enamorado a miles en Netflix con su propuesta.

Baek Ji-won, Ha Yoon-kyung, Joo Jong-hyuk, Choi Dae-hoon, Joo Jong-hyeok, Jin Kyung , Joo Hyun-young, Im Sung-jae, Jeon Bae-soo y Nam Jin-bok son otras estrellas que forman parte del reparto.

¿Es un remake o una historia original?

La historia de Woo, una abogada extraordinaria es totalmente original. La serie está escrita por el guionista Moon Ji-won, también conocido por haber hecho el guion de la película Innocent Witness.

Yo In-sik, director de series como Kim, el doctor romántico y Vagabond, se encargó de la dirección del proyecto que comenzó a grabarse a finales del año pasado hasta el pasado 14 de julio.

La trama aterrizó en la televisión surcoreana el 29 de junio por el canal ENA. Su primer episodio no tuvo gran acogida pero, a partir del tercero, la serie dio un salto y es todo un éxito de audiencias.

¿Cuánto dura Woo, una abogada extraordinaria?

Tal y como reza el mito sobre los dramas coreanos, Woo, una abogada extraordinaria tiene solo 16 episodios aptos para una audiencia de mayor de 15 años. Por ahora, el proyecto cuenta solo con una temporada.

La música también dice presente

Como todos los k-dramas, la banda sonora de este proyecto cuenta con al menos un par de canciones originales que marcarán a los seguidores de esta historia.

El tema principal del drama legal se titula Brave (Valiente, en español) y es interpretado por Kim Jong-wan, el vocalista de la banda de rock Nell.

Asimismo, otra canción hecha para la producción es Beyond My Dream en la voz de Sunwoo Jung-a. Ambos sencillos son de la autoría de Noh Young-shim y Kim Jeong-bae.

¿Qué dicen las críticas sobre Woo, una abogada extraordinaria?

La crítica a Woo, una abogada extraordinaria ha sido, en su mayoría, favorable. En general, las mayores alabanzas las han recibido Park Eun-bin por su extraordinaria interpretación y Moon Ji-won por su precisa creación.

“El personaje Woo Young-woo, creado por la cobertura detallada y el guion del escritor Ji-won Moon, y la actuación sincera del actor Park Eun-bin, presenta una reproducción con alta precisión con la que las personas reales con autismo pueden identificarse”, opinó Lee Seung-han, columnista del Huff-Post en Corea del Sur.

“Sin embargo, independientemente de la sinceridad del equipo de producción, la limitación de una narrativa autista ‘genial’ escrita y reproducida por personas sin discapacidad siempre conlleva el riesgo de transformarse en una narrativa inofensiva para discapacitados”, agregó.

Por otro lado, Jonathon Wilson, del medio Ready Steady Cut, opinó que combina “comedia y drama con una representación sensible y bien observada del autismo (…)”.

Mientras, Radhika Menon, de Decider, la recomendó con la siguiente reseña: “Es un drama dulce con personajes carismáticos y una amable interpretación del autismo”.