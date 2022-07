El día que Maribel Guardia evitó que Andrés García agrediera a un director: “¡Iba a matar!”

Con décadas de una exitosa trayectoria artística a sus espaldas, el actor Andrés García no solo cuenta con una amplia experiencia en los sets de filmación y sobre el escenario, sino también con incontables anécdotas completamente desconocidas para el público.

A lo largo de los años, tanto el histrión dominicano como quienes han tenido la oportunidad de trabajar a su lado, han ido revelando estas historias detrás de cámaras sobre su vida que han permitido a los espectadores conocer más al humano detrás del famoso galán.

Tal como lo hizo la actriz Maribel Guardia, que actuó con García en distintas producciones a lo largo de su trayectoria y cuentan con muchos años de amistad, quien develó que en una ocasión evitó que el intérprete agrediera a un director con un arma.

Maribel Guardia y la vez que impidió que Andrés García atacara a un director con una pistola

En una entrevista con la revista TVyNovelas el pasado mes de abril, la estrella costarricense confesó impedir que el artista atentara con su pistola al director de teatro Alejandro Herrera mientras los tres trabajaban en la obra Tres parejas disparejas en 2014.

La famosa de 63 años develó la anécdota luego de que el protagonista de telenovelas como Mujeres engañadas asegurara en entrevista a Sale el sol que fue difícil trabajar con Guardia e incluso tuvieron varias discusiones en el set de la película Pedro Navaja (1984).

“Nunca he tenido una diferencia con él ni con nadie, yo no soy conflictiva, al contrario, siempre que hemos trabajado juntos ha sido un caballero”, respondió tras ser preguntada por lo dicho por el actor sobre su actitud en la primera producción en que coincidieron.

En ese sentido, recordó el día en el que intervino para que su amigo no cometiera una locura.

“De hecho, una vez que estuvimos en una obra de teatro sacó una pistola, ¡iba a matar al director!, pero yo me puse en medio, sí, estoy loca, y le dije: ‘¡Andrés!”, rememoró.

Durante la plática, Maribel afirmó que él la escuchó y detuvo su presunta intención de agredir a Herrera. “Me contestó que solo a mí me permitía que le dijera cosas, que era la única, y la verdad, siempre ha sido divino conmigo”, detalló sobre el tenso momento.

Asimismo, aunque negó tajantemente sus declaraciones, aseveró tenerle un gran cariño al artista de 81 años. “La verdad me sorprendió que dijera eso, pero no me importa, porque yo lo quiero mucho y sé que, aunque tiene su carácter, es un hombre bueno, espléndido y yo tengo bonitos recuerdos de él”, afirmó.

¿Qué dijo Andrés García sobre el incidente?

Cabe destacar que el incidente al que se refería Maribel Guardia ya había acaparado titulares, pero como especulaciones en 2014. En ese entonces, Andrés García negó haber tenido este supuesto fuerte enfrentamiento con Herrera y sostuvo que todo fue un gran malentendido.

“Él está de director y yo estoy de director general, entonces estamos trabajando juntos lo mejor posible dentro de…”, comenzó a explicar lo ocurrido en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa de espectáculos Reporte Última Palabra.

“Son dos opiniones y obviamente a veces hay desacuerdos, pero el muchacho es muy educado, muy correcto, está haciendo lo mejor posible. Ahora, yo no le ando sacando la pistola a todo el mundo”, enfatizó antes de ahondar en los eventos que desataron los rumores.

García admitió que sí sacó su arma en presencia del director y otros compañeros de la obra teatral, pero no porque quisiera agredir a nadie sino porque estaba experimentando un gran dolor en la espalda que no le permitía llevarla más en la zona de la cintura.

“Yo venía con mucho dolor en la espalda y subiendo las escalaras para ensayar, y no me aguantó el dolor de la cintura, la pistola, y la saqué”, contó en ese momento para aclarar las murmuraciones. “La traía en la mano y lo dije cuando subí”.

“Disculpen, pero es que no aguanto ni la pistola en el cinto, del dolor que traigo en la espalda’, y la metí en una bolsa”, recordó que dijo ante los involucrados en la puesta en escena. Además, aseveró que lo único que sentía por el hijo de Mauricio Herrera era gratitud.