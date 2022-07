“Thor” confesó que dejó de comer carne para besar a la actriz vegana Natalie Portman

Chris Hemsworth confesó que dejó de comer carne durante el rodaje de “Thor: Love and Thunder” solo para no molestar a su compañera de reparto, Natalie Portman, quien es vegana y además tenían que interpretar un beso.

La guapa actriz fue la encargada de confesar este gran secreto. En una entrevista a un programa radial en Los Ángeles, Portman, reveló el gesto y además entre risas expresó que el actor es muy tierno fuera de pantalla.

El día que tuvimos una escena de beso, (Hemsworth) no comió carne esa mañana porque soy vegana. Él come carne como cada media hora. Fue realmente considerado. Es una persona muy tierna y agradable. — Natalie Portman.

La actriz no dudó en realizar otras bromas sobre los alimentos que ingiere el actor. Además, que también contó sobre la dieta del actor, y reveló que es llena de carbohidratos y proteína para poder mantener su figura para el personaje que interpreta en el film.

La actriz Tessa Thompson, también se sumó a la broma, pues ella también era parte de la entrevista y de manera jocosa contó que si el actor no come carne su humor cambia, pero no deja de ser un sol.