“Ya los puedo meter a la cárcel”: Padre de Octavio Ocaña asegura saber quién mató a su hijo

El 29 de octubre de 2021 el mundo del espectáculo quedó consternado al conocer la trágica muerte de Octavio Ocaña, quien le dio vida al personaje de Benito Rivers en la serie Vecinos, desde que era un niño. Su familia no ha parado de investigar su caso para dar con el paradero de quienes le dispararon al actor.

A casi nueve meses de su pérdida su padre, Octavio Pérez, reveló que las investigaciones han avanzado considerablemente al punto de conocer quien fue el responsable del presunto homicidio de su hijo.

“De hecho ya acabé los últimos peritajes, tengo peritos muy buenos, abogados tengo los mejores, el fiscal se ha portado muy bien, tenemos ya casi 9 inculpados, no te puedo decir que ya los puedo meter a la cárcel, pero acá se echan la bolita de quien se disparó, ya saben que mi hijo no se disparó”, confesó.

¿Quién fue y con qué arma mataron a Octavio Ocaña?

El progenitor de Octavio fue consultado sobre si sabía exactamente quien disparó a su hijo a lo que afirmó y agregó que cuenta con las pruebas contundentes.

“Por supuesto, claro, nada más que no le puedo decir exactamente, pero fueron uno de los 9 policías, fue con el misil, con la metralleta que lo matan, eso es la prueba segura, tengo 8 carpetas de investigación”, dijo.

El hombre se ha mostrado incansable y con sed de justicia para hacer para a quienes mataron a su hijo.

“He peleado conmigo mismo, he enfrentado tantas cosas, yo dije que iba a llegar hasta el último, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, no tengo miedo... es muy difícil levantarte y no escuchar la voz de tu hijo; no me voy a morir hasta ver a esa gente tras las rejas”, contó.

Asimismo, resaltó lo duró que han sido estos últimos meses para su familia en medio del dolor y los trámites para encontrar la verdad.

“Imagínate 9 meses de esta tragedia, de estira y afloje, fiscalías y abogados, pero poco a poco, vamos por buen camino... Enterrar a un hijo es lo más difícil del mundo, no hay palabras, no hay ni científicamente una palabra para eso”, acentuó.

A principios de año la familia se encargó de desmentir la versión de que el actor se había disparado en la cabeza accidentalmente.

“La prueba de rodizonato de Sodio es de las más comúnmente utilizadas por las fiscalías de México por su grado de confiabilidad, cuando se cumplen con todas las especificaciones, la principal, es que se realice en al menos 12 horas posteriores de sospecharse que un individuo disparó un arma de fuego, el resultado fue NEGATIVO para Octavio y para sus acompañantes. Octavio NO SE DISPARÓ”, se leía.