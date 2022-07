Este es el final explicado de ‘Relaciones peligrosas’, la película del momento en Netflix

Relaciones peligrosas está causando furor en Netflix desde su aterrizaje en la plataforma. La película, adaptación moderna del clásico francés del siglo XVIII Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos, ha logrado cautivar con su historia llena de drama y romance.

La cinta francesa, bajo la dirección Rachel Suissa, sigue la historia de Tristán y Vanessa, los chicos más populares de una preparatoria en el pintoresco pueblo de Biarritz. Ambos fingen ser pareja para aumentar su número de seguidores en redes sociales y gustan jugar apuestas.

Te puede interesar: ‘Relaciones peligrosas’: razones para la película que está causando furor en Netflix

La llegada de la idealista adolescente parisina Célène a la escuela prepara el escenario para su nuevo desafío. Vanessa le promete una noche de pasión y otras cosas a Tristán si él logra seducir a la nueva, quien se encuentra comprometida en una relación a distancia con Pierre.

No obstante, lo que empieza como un juego para el seductor chico malo, pronto se torna en algo más. Con idílicos paisajes costeros como telón de fondo en un mundo obsesionado con las redes sociales, ambos se enamoran, pero sus sentimientos amenazan el orden social.

A la par, la inteligente y noble protagonista desconoce que se encuentra en el medio de una perversa apuesta entre estos dos integrantes de la élite del siglo XXI.

¡Alerta, spoilers! Así termina la película Relaciones peligrosas

Adaptada por Suissa y el guionista Slimane-Baptiste Berhoun, el filme cuyo título original es Les liaisons dangereuses procura apegarse a los temas tratados en la novela original hasta su final, tales como la manipulación, la venganza, la ética y las clases sociales.

En 1 hora y 49 minutos se desarrolla de manera bastante sencilla la historia, pero si te quedó alguna duda con respecto al final o simplemente te gusta conocer cómo acaba una historia por adelantado, a continuación, te explicamos el final de Relaciones peligrosas.

El final explicado de Relaciones peligrosas

En la etapa cumbre de la película, el enamoramiento de Tristán por Célène comienza a cambiarlo como ser humano. El narcisista surfista comienza a pensar en qué hacer para conquistar a la joven pero por amor, no por la apuesta que hizo con Vanessa.

El musical de la escuela les permite pasar más tiempo juntos. En una ocasión, van a la playa para desestresarse y crear juntos el quinto acto de la obra teatral. Tristán decide ir a surfear y su enamorada lo sigue, pero es golpeada por una ola de manera imprevista.

El muchacho la rescata y la carga hasta su pequeña cabaña en la orilla del mar. En el hogar, la calienta junto al fuego y la cercanía entre los jóvenes provoca que terminen entregándose a la pasión. Su primera vez hace que descubran lo mucho que se quieren en todos los sentidos.

No obstante, Vanessa no puede renunciar a la fama y sus seguidores solo porque su cómplice ahora está enamorado. Por lo que le exige terminar su relación o si no publicará el video que grabó de él y Célène teniendo relaciones íntimas en la cabaña.

Mientras aumenta la tensión entre Tristán y Vanessa, la protagonista descubre que él solo la pretendía porque buscaba ganar una apuesta. Más adelante, tras el musical, la villana intenta seducirlo, pero sus sentimientos por su amada son tan fuertes que solo consigue el rechazo.

Dicha situación produce un enfrentamiento en donde la exestrella de cine se burla de sus seguidores y Tristán reconoce lo equivocado que estaba por todo lo que habían hecho.

La venganza de Vanessa y el contraataque de Tristán

Herida y celosa, la reina del Instagram falta a su palabra y decide vengarse publicando una serie de historias en donde expresa que su novio la engañó con Célène. Acompaña sus declaraciones sobre lo herida que está con el video de los presuntos infieles haciendo el amor.

Toda la escuela mira la grabación del momento privado, incluyendo Pierre, el prometido de la heroína. El muchacho sale del auditorio decepcionado, mientras Célène también sale corriendo hasta la playa en donde intenta suicidarse ahogándose en el mar

En medio de todo esto, Vanessa logra ganarse la compasión de las personas en el teatro y en redes sociales. No obstante, dura poco pues no se dio cuenta de que Tristán la grabó mientras maldecía a sus fans y decide enviar el clip a todos, frustrando su desquite.

Por otro lado, Pierre salva a Célène de su muerte. Ambos aprovechan para hablar de su relación tras el incidente y aclarar sus mentes y corazones; la conversación les hace darse cuenta de que no existe amor entre ellos más allá de algo platónico.

La confesión de Tristán y el perdón de Célène

Posteriormente, un deprimido Tristán confiesa a sus seguidores en una transmisión en vivo por Instagram toda la verdad sobre su relación con Vanessa. Asimismo, destapa que se enamoró por primera vez en su vida de Célène, quien ve el live junto a Pierre.

Ella responde a sus esfuerzos por mostrar su amor con otro en vivo mientras camina hasta donde está. Una vez ahí, él le pregunta si podrá perdonarlo y ella responde “reto aceptado”, mostrando su voluntad de darle el chance de seguir su reformación y comenzar una vida juntos.

Asimismo, Tristán le dice que ahora cree en las almas gemelas a lo que ella responde que ya no lo hace. Más tarde, le sonríe para admitir que solo bromeaba. Entonces, ambos proceden a darse un beso ante cientos de miles de conectados para sellar su reconciliación.

Al final, hay una escena poscréditos en donde parece que los protagonistas se están casando, pero en realidad solo son invitados a una boda. Ahí, Tristán y Célène prueban lo felices y enamorados que siguen. Así como también lo populares que son en redes sociales.