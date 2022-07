¿Fue adrede o un error? Esta es la escena de ‘Thor: Love and Thunder’ que se repite en otras películas Fotos: Marvel

Con algo que ha contado la película ‘Thor: Love and Thunder’ es con una gran aceptación del público, tanto que no hay quien no haya reaccionado a esta nueva etapa en la que cada uno de sus personajes está más consciente y maduro, así como dispuesto a seguir ofreciendo una historia inolvidable, divertida, pero sobre todo le de continuidad a todo lo que el universo Marvel ha estado dispuesto a presentar a su audiencia.

Por eso, no es de extrañar que desde su estreno , los más fieles amantes del cine se hayan percatado de importantes hallazgos como el de que una de las escenas más emblemáticas se haya repetido no una sino hasta dos veces en otras producciones y ésta de muestra de que en el género de la ciencia ficción hay conexiones muy importantes que llevan a un mismo punto: el de crear teorías que permitan a sus seguidores entender el lenguaje y demás términos entre cada escena con cada personaje.

Por eso, más de uno recordó que esta escena en la que dos chicos están sentados en una sala de espera comienzan a hojear un libro que fue escrito por la muy reconocida científica. Acto seguido la chica le pregunta si éste está a gusto con lo que lee y él sale con una respuesta ya conocido por los amantes del cine, pues el chico menciona que los agujeros de gusano son difíciles de entender. Luego Jane interpretada por Natalie Portman, arranca una hoja del libro y señala que “Los agujeros de gusano son la distancia más corta entre dos puntos del universo gracias a su capacidad de doblar el espacio tiempo”. Esta explicación que fue reseñada en el portal Spoiler sorprendió a más de uno.

Y es que ella fue también mostrada en la película de terror ‘Event Horizon’ y en ' Interestelar’, tramas que manejan un concepto en las que sus protagonistas luchan en contra de fenómenos de la naturaleza o eventos sobrenaturales. Por lo que todo resultó muy familiar.

La escena que se ha repetido en otras películas y no faltó en ‘Thor: Love and Thunder’

En la película ‘Thor: Love and Thunder’ se presentan una gran cantidad de situaciones que vienen dadas de la ficción y del lenguaje clásico de este tipo de producciones, por eso, no es de extrañar que ya muchos ya la hayan traducido y entienda de que se trata de una explicación que se centra en el final de las tecnologías y su dependencia para el quehacer del ser humano.

Además, también se enfoca en manifestar que todo viene dado por las distancias que hay en el Universo y cómo éstas nos separan de otros planetas que podrían estar habitados.