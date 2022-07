Las veces que Ana María Orozco ha confesado el lado oscuro de ser ‘Betty La Fea’

La vida de Ana María Orozco dio un giro de 180 grados después de convertirse en la protagonista de Betty La Fea, un éxito de la televisión colombiana que todavía sigue siendo muy querido por la audiencia.

Sin embargo, a 23 años de su estreno, ha salido mucha información con el paso del tiempo sobre esas curiosidades tras cámaras que el público no se enteró y que reflejan lo grande que fue esta producción para Latinoamérica.

El lado oscuro de ser Betty La Fea, según Ana María Orozco

El proceso de casting

Ser seleccionada no fue nada fácil, pues compitió con muchas modelos durante varias semanas. No obstante, se ganó el corazón de los creadores al llegar caracterizada hasta con frenillos, los lentes y el fleco para la versión ‘fea’ del personaje.

“Ella se lo ganó porque se puso los brackets, el peinado y las gafas de fondo de botella, ella fue la que se creó e inventó a Betty, la fea porque Ana María no es fea. Esa caracterización fue la que le hizo ganar”, dijo la periodista Graciela Torres, según Milenio.

El arduo trabajo

Pero ahí no acabó todo porque vendría lo más difícil: darle vida a este querido personaje. La telenovela se empezó a emitir poco tiempo después de iniciar las grabaciones y fue una locura total debido a su receptividad.

“En ese momento estábamos grabando un promedio de 18 horas al día, sábados y feriados, de pronto empieza este boom porque ya la estaban dando afuera y empieza la locura (...) Estábamos cansadísimos, fue un año y diez meses (...) el descanso era poco, no dormía bien”, reveló la actriz.

“(Estaba siempre) trabajando, estresada y muerta de cansancio. Había exigencias que yo no podía cumplir, me agoté mucho de eso y era muy difícil no poder salir a la calle”, agregó.

Mala paga

Asimismo, los actores principales no recibieron elevadas sumas de dinero. El medio colombiano Semana dio a conocer en 2020 que Ana María Orozco tenía un sueldo equivalente a 444.000 pesos colombianos, que son aproximadamente 100 dólares y que eran en aquel momento dos sueldos mínimos.

Posteriormente, su ingreso se incrementó a 1.000.000 pesos, algo como 230 dólares de la actualidad. “Si te digo cuánto gano, te mueres de risa. El canal es el que se ha enriquecido”, llegó a decir la artista.

“Sí nos corresponde un porcentaje, pero desde que hicimos la novela hasta ahora nunca recibimos regalías de otros países”, indicó.