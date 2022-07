Qué otros proyectos tiene Millie Bobby Brown tras el final de ‘Stranger Things 4′

Sin duda, Millie Bobby Brown se ha convertido en una de las actrices favoritas, luego de su magistral interpretación en ‘Stranger Things’. Esta ha sido una de las producciones en las que ha quedado en evidencia su talento, responsabilidad, versatilidad, pero sobre todo su calidad para crear emociones muy diversas a través de lo que expresa en pantalla.

Por eso, no es de extrañar que luego de esta trama se hayan sumado muchos más proyectos con los que la tendremos por mucho más tiempo asumiendo diferentes papeles que seguramente emocionarán a más de uno. De hecho, uno de los más cercanos es el de ‘Enola Holmes’ que arriba a su segunda temporada y en el que esta chica inquieta develará los secretos más ocultos de los crímenes que ocurren en el poblado en el que habita. Aquí ella estará respaldada más que nunca por su hermano Sherlock y el resto de la familia que ya acepta sus cualidades de investigación.

Pero, eso no es todo, pues esta estrella joven de Hollywood también formará parte de ‘The Electric State’ una producción que aún no está muy definida, pero que promete impactar por su novedosa temática en la que Millie estará en la búsqueda de su hermano perdido, pero estará acompañada de un robot quien le dará las coordenadas efectivas para lograrlo. Y aunque no se tienen más detalles de esta trama se espera que genere un impacto positivo en el público.

Más proyectos de Millie Bobby Brown luego de ‘Stranger Things’

Pero como es de esperarse, Millie no puede dejar a un lado a ‘Stranger Things’, pues pese a que sus creadores, los hermanos Duffer esperan darse unas vacaciones, se conoció que ya en agosto estarán de vuelta iniciando la pre producción de lo que será la quinta temporada de esta trama tan fascinante y exitosa de Netflix. Aquí el personaje de Eleven será cada vez más protagónico e impactante.

Pero, adicional a esto, esta chica estará en ‘Damsel’, una película repleta de fantasía, un género que nunca antes había abordado e incluso le tocará vestirse de princesa, pero más allá de formar parte de la protagonización de esta historia, será también productora ejecutiva. Con esto no solo sorprende por todo su potencial, sino por sus ganas de seguir adelante cosechando éxitos en la industria del entretenimiento en la que siempre ha demostrado que es una de las mejores en su estilo.