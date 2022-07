La razón que motivó a Natalie Portman regresar a ‘Thor’ luego de 10 años de su estreno

El estreno de ‘Thor: Love and Thunder’ es un hecho y que Natalie Portman vuelva a interpretar a Jane Foster también, por eso, sus fieles fans están tan emocionados que no darán en apoyar este regreso que evoca a la nostalgia y comprueba que ella está aún a tono para levantar el pesado martillo que le da poder y que intimida a sus adversarios.

Ante el revuelo de emociones que ha generado el anuncio de esta producción, esta destacada estrella de Hollywood no dudó en tener un nuevo acercamiento con los medios de comunicación y más allá de expresar su agradecimiento con los realizadores de esta nueva historia, también confesó que una de las razones principales que la motivó a asumir de nuevo este papel tiene que ver con sus hijos.

Y es que Portman aseguró que una de las maneras para motivar o sorprender a sus hijos era vistiéndose nuevamente se Superhéroe: “Creo que estoy en la etapa de mi carrera donde de verdad intento impresionar a mis hijos. Mi hija de 5 años y mi hijo de 10 se emocionaron tanto con este proceso porque podían visitar el set y verme disfrazarme con una capa. Ellos lo hicieron muy genial, es muy raro que ellos me dijeran: ‘Por favor ve a trabajar’” , así lo expresó la actriz y de esa forma fue reseñado en el portal Fuera de foco.

Ella reiteró que sus hijos son fieles fans del universo Marvel y por tanto ella no quería decepcionarlos en su intento de interpretar a una heroína que es capaz de enfrentar las más rudas batallas. Con esto ella se anota un hit con sus hijos quienes la apoyan y admiran, pero también se consolida nuevamente con su fiel fanaticada que no deja de seguir sus pasos en cada proyecto.

Lo que dijo Natalie Portam de su regreso a ‘Thor’

La actriz también comentó que ahora más que nunca está consciente del impacto que ha tenido su trabajo y trayectoria, por eso no escatimó en aceptar de nuevo el estar en ‘Thor’ , pues considera que si algo agradece el público es que sus estrellas favoritas se reinventen y no se dejen apabullar por el paso del tiempo o por las etiquetas que siempre le dejan ciertos personajes. “Regresar fue muy fácil para mi. Digo, siempre es genial verte a ti mismo, aunque sea por una milésima de segundo, en una película de Marvel. […] Es como verte en fotos de una vacación a la que realmente no fuiste”, añadió Portman.

También aseguró que está muy emocionada con el resultado de este trabajo en el que una vez asume un papel significativo, imponente y capaz de emocionar a quienes aman a Jane Foster, una mujer valiente y dispuesta a todo.