Así ha sido la faceta de ‘Gotita de amor’ como mamá: su hijo ya está enorme y adorable

Corría el año 1998 cuando se estrenó en la televisión mexicana la telenovela infantil Gotita de amor, una producción de Televisa que acaparó por completo el gusto del público de la época.

Con apenas 6 años de edad, la actriz Andrea Lagunés se encargó de darle vida a la niña protagonista de la ficción: la adorable Isabel “Chabelita” Arredondo De Santiago.

Gracias a su interpretación en el melodrama también encabezado por Laura Flores, la entonces incipiente artista saltó a la fama mundial y su carrera como estrella infantil despuntó.

Desde entonces, han transcurrido 24 años en los que mucho ha pasado en la vida de Lagunes, quien ahora no solo está convertida en toda una exitosa adulta, sino también en mamá.

La vida de ‘Gotita de amor’ como madre de su primer bebé

A finales de septiembre del año 2021, la talentosa actriz y comunicóloga tomó por sorpresa a sus miles de seguidores en redes sociales al compartir que se convertiría en madre por primera vez.

Con un video y al lado de su pareja, el ilustrador Luciano Sánchez, la también cantante dio la buena nueva. Desde entonces, comenzó a presumir con fans el crecimiento de su baby bump.

Dos meses después publicó un breve clip de lo que fue la fiesta de gender reveal. En el íntimo festejo, rodeada de su novio, amigos y familiares, destapó que estaba en la espera de un niño.

Más tarde, en diciembre del año pasado, la celeb enterneció a todos al publicar una serie de fotos en donde posa con un lindo bikini rojo con el que dejó su tierna pancita al descubierto.

A finales de año, la famosa posó con el papá de su bebé de los más felices por la pronta llegada de su primer hijo. Por otro lado, en marzo, se dejó ver con su barriguita bastante crecida.

“¡Qué linda! ‘Gotita de amor’ ya se creció y pronto dará a luz otra ‘gotita de amor”, “Hermosa mamá” y “Ya pronto llega esa pequeña ‘Gotita de amor”, fueron algunos mensajes de sus fans.

Finalmente, en abril de 2022, la espera llegó a su final y la artista de 29 años dio a luz a su bebé. A través de su perfil en Instagram, anunció el nacimiento de su niño con una tierna foto juntos.

“Mi pequeño Grogu. Mariano”, escribió al pie del retrato en blanco y negro para dar a conocer su llegada. Como era de esperarse, la publicación se llenó de felicitaciones y buenos deseos.

“Gotita de amor’ ya es madre como pasa el tiempo...”, “Te ves hermosa de mamá” y “Bienvenido pedacito de cielo, pequeña ‘Gota de amor” son comentarios que recibió.

Tras su debut como madre, Andrea ha tenido muy poca actividad en redes pues está enfocada en su vida como mamá de Mariano. De hecho, cuando publica algo, está relacionado a su bebé.

Su última publicación fue el 14 de junio y estuvo dedicada a la celebración de los tres meses de su hijo. En esta, la estrella compartió una foto en la que posa frente a un espejo con su niño, quien está enorme y adorable.

“Detengan el tiempo que esta hermosurita cumple 3 meses y no puedo creer que todo va tan rápido”, comenzó a expresar en la descripción de la imagen en la que cubrió el rostro de su hijo.

“Baby Mariano ya quiere levantarse y caminar. Ok, no. Pero siento que mi newborn me duró como 10 segundos y ya es un bebesote. Supongo que será cada vez más rápido. Feliz cumplemes gordito hermoso. No crezcas tan rápido, please”, manifestó.

En un post anterior, junto a una ilustración de ella y su bebé, escribió llena de gratitud: “Este goldito me trae loca de amor. Gracias por haberme escogido”.

De esta forma, la eterna ‘Chabelita’ de Gotita de amor ha demostrado que su prioridad es su rol como mamá. Aunque seguramente el público la verá también compaginar esta faceta con su carrera artística.