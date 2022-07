10 celebridades que se tiñeron de rubias y lucen mejor que nunca

Desde transformaciones de lo más audaces hasta las más sobrios, las celebridades continuamente sorprenden al público con sus cambios de look, ya sea por requerimientos de alguna producción, el lanzamiento de un proyecto o sencillamente por gusto para cerrar algún ciclo.

No obstante, las variaciones más destacables las vemos cuando una estrella decide ostentar una fabulosa melena rubia. En especial, si anteriormente había destacado por ser morena, apostando por una metamorfosis completamente radical para hacerse notar y comenzar una nueva era de estilo.

Famosos que se pintaron el pelo de rubio y se ven mejor que nunca

Por esto, a continuación, recopilamos en una lista a 10 celebs que resolvieron reinventarse pasándose al lado del rubio y ahora lucen mejor que nunca.

Aneliz Aguilar

La hija mayor de Pepe Aguilar, Aneliz Aguilar, sorprendió el pasado mes de abril al teñirse la cabellera de rubio platino. “Escuché que las rubias se divierten más... Te dejare saber si es verdad”, escribió en una publicación en Instagram junto a una foto en la que presumía su cabellera dorada.

Maluma

Si bien el cantante colombiano Maluma ha tenido varios looks durante sus años de trayectoria –desde el castaño al rosa–, su melena pintada de rubio es su imagen más característica. Y es que, aunque no es su tono natural, sin duda alguna, le sienta de maravillas.

Kim Kardashian

La empresaria Kim Kardashian ha llevado varias tonalidades de rubio a lo largo de su carrera. No obstante, asombró a todos con la cabellera platinada que lució para asistir a la Met Gala 2022 en un icónico vestido de Marilyn Monroe.

Como de costumbre, su nuevo look no ha estado exento de críticas, pero a la estrella de The Kardashians parece hacer caso omiso. Además, lo que nadie puede negar es que le queda espectacular y lo lleva con toda la actitud.

Pete Davidson

Si bien el comediante Pete Davidson también ha llevado el rubio en el pasado, hace semanas atrás tomó a todos por sorpresa al apostar por una tonalidad platino. Al parecer, el también actor quería que su corte de pelo fuera a juego con el de su novia, Kim Kardashian.

Jessica Alba

Luego de lucir una melena chocolate, la actriz y empresaria Jessica Alba volvió al club de las rubias al que ya ha pertenecido llevando una cabellera rubio cenizo con raíces oscuras que está en tendencia para esta temporada de calor. ¡Luce hermosa!

Millie Bobby Brown

La actriz Millie Bobby Brown dejó a todos boquiabiertos al asistir al estreno de la cuarta temporada de Stranger Things luciendo irreconocible con un cabello rubio con estilo Y2K. La estrella lució espectacular; empero, todo apunta a que este tono se debe a exigencias de su nuevo proyecto.

Mau Montaner

El cantante y compositor Mau Montaner es otro de los hombres que no se ha refrenado por el qué dirán y se enlistó en el bando de los rubios. Fue hace meses atrás que el hijo de Ricardo Montaner se dejó ver con este color de pelo en un corte de cabello jelly roll.

Ana de Armas

El público pudo ver a Ana de Armas convertirse en una superubia para interpretar a Marilyn Monroe en los avances de Blonde, la próxima película de Netflix sobre la legendaria actriz. No obstante, la histrionisa cubana-española decidió afiliarse al rubio para la vida real en semanas recientes.

Eso sí, De Armas lo hizo con un balayage con raíces castañas que le sienta de fantasía. Indudablemente, toda una inspiración beauty para hacerse un make over este verano.

Megan Fox

En días cercanos, Megan Fox sorprendió a sus millones de fans con un hechizante cambio de look con el que recordaba a una auténtica Barbie. Y es que la famosa dejó a un lado su icónica cabellera negra para adoptar un tono rubio rosa verdaderamente halagador. ¡Tendencia a la vista!

Jessica Chastain

La actriz Jessica Chastain es otra de las estrellas que recién volvió al grupo de las rubias. En su caso, la ganadora del Oscar se deshizo del pelirrojo que le caracteriza para teñirse de rubio platino con el fin de protagonizar Mother’s Instinct, el thriller que graba desde hace semanas en EE. UU.

El tono que lleva la actriz para el filme ambientado en la época de los 60 hace resaltar mucho sus ojos y sus rasgos. No obstante, por muy favorecedor que le resulte, todo apunta a que se trata de un cambio temporal y pronto volverá a tener una melena carmesí.