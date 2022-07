¡Contra las reglas! Actor de ‘The Crown’ fue contratado pese a ser norteamericano

Quizás pocos saben que producciones de la talla como ‘The Crown’ cumple una norma que no debe ser pasada por alto bajo ninguna circunstancia y es la elección de un elenco de origen británico con tal de lograr una identificación más directa y convincente para la audiencia, pero pese a que esas reglas en cada contrato suelen ser muy precisas, claras y contundentes, Peter Morgan las rompió.

Y es que este afamado realizador siempre se ha caracterizado por romper los estereotipos o esquemas en todo momento, no en vano esta serie de Netflix es una de las más esperadas, pues luego de su lanzamiento resulta ya casi habitual que éste y todo su equipo reciba siempre señalamientos o hasta comunicados de la realeza quien nunca ha estado a favor de esta producción, ya que ha herido susceptibilidades.

Por eso, no es de extrañar que haya roto las normas para incluir en una de sus temporadas a un actor norteamericano, debido a que según señaló Morgan, no había nadie más que pudiera meterse en ese papel. Esto no salió a la luz, sino hasta ahora que el actor John Lithgow declarara en una reciente entrevista que su personaje de Winston Churchill había sido probado con otras estrellas británicas, pero ninguno logró calzar esos zapatos.

De ahí que no hubo duda en romper las reglas y que fuera él quien asumiera esa rol, sobre todo porque éste poseía una estrecha relación con Estados Unidos, así que elegir a un actor norteamericano no estaba del todo mal.

Actor de ‘The Crown’ fue contratado pese a ser norteamericano

A través de la serie de entrevistas que han sido tituladas como clásicos videos de GQ, las estrellas de Hollywood expresan cuáles son sus papeles más significativos y cómo estos le dieron un nuevo sentido a su carrera. Por eso, no es de extrañar que John Lithgow haya formado parte de ella y es ahí donde expresó cómo en ‘The Crown’ se saltaron las normas para incluirlo dentro del elenco de esta producción.

“Soy tan inglés como un actor estadounidense puede llegar a un punto de pura pretensión. Sabes, cuando piensas en Churchill, es tan diferente de cualquier otro inglés como lo es cualquier estadounidense. Es un excéntrico. Simplemente les encantó la idea. Dijeron que hemos visto a todos interpretar a Churchill. Hemos visto a Burton hacerlo y Albert Finney lo hace. Y hubo un montón de ellos ese año. Y todos ellos ingleses. La madre de Churchill era estadounidense por un lado. Eso es lo primero que me dijo Steven cuando le pregunté por qué me elegiste. Y tenía esta afinidad por Norteamérica”, dijo el reconocido actor en este material que ha sorprendido a más de uno.