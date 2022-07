La verdadera y triste razón por la que Shakira buscaría vivir en Miami: no es por Piqué

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha sido una de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. La cantante colombiana sigue dando de qué hablar, especialmente por los planes que tendría de mudarse a Miami.

Desde que el romance inició todo apuntaba a que la pareja estaba enfocada en tener una relación duradera en la que ambos estarían completamente entregados, es por eso que cuando la barranquillera decidió mudarse a Barcelona, España, donde el futbolista desarrolla du carrera.

Sin embargo, con una amplia carrera musical, la vida de Shakira se ha desarrollado entre España y Miami, por lo que constantemente viaja para cumplir sus compromisos profesionales.

Después de anunciar la ruptura con el futbolista, se han desatado un sinfín de rumores sobre lo que será el rumbo de la vida de la artista, ya que mucho han afirmado que estaría planteándose la posibilidad de mudarse a Miami, Estados Unidos.

Shakira estaría contemplando la idea de mudarse con sus hijos por diversas razones y aunque muchos señalaron que la intención era estar completamente lejos de Piqué, parece que la realidad es otra.

Según el programa Mamarazzis, la artista colombiana quiere alejarse del país europeo para iniciar una nueva vida en Miami, ya que es el lugar donde tiene más amigos y personas cercanas.

Tristemente, la intérprete de “Te felicito” no tiene amistades en España, por lo que no ve razones para quedarse en el país.

¿Habrá batalla legal entre Shakira y Gerard Piqué?

Aunque la famosa no tiene que hacer complejas separaciones materiales con Gerard Piqué por no estar casados, no todo es tan sencillo, ya que ambos comparten dos hijos, por lo que podría haber una batalla por la custodia.

Shakira podría encontrar varios obstáculos en sus planes de mudarse, ya que el futbolista no estaría de acuerdo con que sus hijos vivan en otro país.

Hasta el momento no hay detalles al respecto, pero algunos medios han señalado que la artista ya se encuentra preparando a su equipo legal para enfrentar a su expereja.