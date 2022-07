“Fue muy duro”: Toni Costa revela el bullying que sufrió por dedicarse al baile

Toni Costa conoce su pasión por el baile desde que era un niño, sin embargo, a esa edad tuvo que enfrentarse contra el bullying escolar por ser consideraba una actividad ‘poco masculina’ o ‘solo de niñas’.

Esta razón le puso un freno a sus sueños durante esa etapa. “Yo al principio no quería bailar, yo quería jugar fútbol, también por la presión de los amigos, de la sociedad”, reveló en una reciente emisión de La Casa de los Famosos.

Según People, este testimonio formó parte de un episodio especial dentro del reality show, en el que se sinceró sobre varios aspecto de su vida familiar y personal.

Toni Costa desafió muchos prejuicios para dedicarse al baile

“En aquel entonces no se veía muy bien que un niño bailara. Lo ocultaba por evitar esa burla, por evitar esa realidad”, agregó el español emocionado, refiriéndose a la época de finales de los 80 e inicio de los 90.

No obstante, todo comenzó a cambiar al contar con el apoyo de sus padres, que entendieron que su pasión por el baile no determina su orientación sexual, rompiendo estereotipos.

“Hasta que una vez mi mamá concretamente me dijo: ‘Esto hay que frenarlo y tú vas a bailar en el festival de fin de curso de tu colegio’. Entonces me tuve que armar de valor, ahí agarré a mi pareja de baile –Aída se llama– y me puse a bailar. A raíz de ahí hubo un efecto que yo no esperaba y es que todos los amiguitos que en su día podían criticar cambiaron la historia”, reveló.

A partir de ahí, dejó de ser criticado y mas bien se le reconoció de codearse de niñas lindas. Eso le permitió ganar más confianza en sí mismo y seguir desarrollando sus objetivos.