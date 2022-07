“Es una diva”: Revelan las altas exigencias de Jennifer Lopez para actuar

El apodo de diva del Bronx que recibe Jennifer Lopez no es en vano, pues a lo largo de su carrera se le ha señalado de tener muchas exigencias para presentarse en shows o participar en proyectos, algunas más alocadas que otras.

Recientemente se dio a conocer en el podcast The 90s, que en una ocasión la famosa se negó a actuar en el programa de televisión Top of the Pops hasta que su camerino fuese redecorado.

Según Dannii Minogue, quien confesó este peculiar hecho, la estadounidense de 52 años exigía que esta habitación fuese blanca por completo.

A muchos de los presentes les pareció una excentricidad, además porque la estrella siempre estaba cubierta de maquillaje. “Mientras hablamos de historias de divas, hay una que de la que realmente puedo dar fe”, comenzó.

“Me dijeron que todo tenía que ser blanco, incluido el sofá. Pedí entrar a ver la habitación porque ella no estaba en ese momento... Estaba disfrutando cada detalle”, dijo entre risas.

“Todo lo que pude pensar fue: ‘Está cubierta de pies a cabeza con maquillaje corporal. ¿Cómo te sientas en un sofá blanco?’”, bromeó, expuso Terra.

Pero esta no es la primera vez que Jennifer Lopez es acusada de ser muy exigente. En el pasado también ha enfrentado polémicas similares.

Por ejemplo, Vanity Fair expuso en el pasado que la celebridad viaja con su propia ropa de cama puesto que no puede dormir si no es con sábanas de 250 hilos.

Sobre su habitación se conoce que debe haber un mueble especial para que pueda maquillarse y elementos o máquinas para hacer ejercicio. Todo debe ser blanco, incluyendo toallas y demás, así como la decoración debe tener flores.

Para mantener su tonificada figura, la intérprete de On the floor tiene un menú de comidas específico y no utiliza cualquier papel higiénico, solo el de una marca en particular que maneja su equipo.