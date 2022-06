Conoce a los actores de ‘Amor y Gelato’ que han cautivado tras el estreno de la película

Si te gusta el romance no puedes dejar de ver ‘Amor y Gelato’ en Netflix Foto: Netflix

La película romántica ‘Amor y Gelato’ sigue generando buenas reacciones entre quienes han quedado cautivados con esta propuesta que ha hecho suspirar a más de uno.

Y es que a través de esta producción el público no solo se puede enamorar, sino también añorar lo que realmente desea para su vida y que va más allá de una pareja, porque a pesar de lucir predecible, esta historia esconde muchos giros que te harán reflexionar sobre el amor propio y cómo este es vital para entenderse internamente y comprender qué es lo que se quiere en la vida.

Bajo esta premisa se desarrolla esta trama que está dispuesta a seguir conquistando al público que, de una u otra forma ha sentido un especial interés por su final y por la impecable interpretación de sus actores quienes han captado la atención de todos por su naturalidad, frescura y la manera tan divertida y hasta amena con la que llevaron adelante el desarrollo de las temáticas que estuvieron presentes en esta historia en la que reinó el amor, la superación y sobre todo el interés por ser auténticos y encontrar la felicidad a través de objetivos sencillos como el quererse a uno mismo por sobre todas las circunstancias.

Por eso, aquí te presentamos a quienes están detrás de cada uno de los personajes que hicieron suspirar, reír y hasta sensibilizar a la audiencia que disfrutó de esta producción tan exitosa en Netflix. Así que no pierdas detalles para conocer a quiénes sacaron adelante a ‘Amor y Gelato’

Ellos son los actores de ‘Amor y Gelato’ que están causando furor

La película ‘Amor y Gelato’ posee la siguiente sinopsis: “Para cumplir el último deseo de su madre, Lina pasa el verano antes de la universidad en Roma, donde descubre el amor, la aventura... y la pasión por el gelato”, bajo esta premisa se desarrolla esta historia que más allá de esperar que tenga un final feliz al lado de una pareja, registra los momentos más emotivos de una chica que solo busca su felicidad.

Por eso, aquí te decimos quiénes son estas figuras juveniles que cautivaron a todos:

Susanna Skaggs interpretó a Lina Emerson

Ella es una actriz muy reconocida que dio sus primeros pasos en el ámbito artístico a través del modelaje, pero luego tras varios años de estudio y preparación, no dudó en probar suerte con la actuación y esto la llevó a formar parte de producciones como The Gifted, Mr. Mercedes y Halt and Catch Fire.

Saúl Nanni es Alessandro Albani

Él es una reconocida figura del cine y la televisión que se ha sabido ganar el cariño, respeto y admiración de la audiencia, pues desde muy joven ha formado parte de importantes producciones como: La Certosa di Parma y este nuestro amor 70, Un boss in salotto, Alex & amperio, serie de televisión que se transmitirá en Disney Channel.