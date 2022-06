Niurka revela la razón por la cuál Laura Bozzo sigue en “La Casa de los Famosos”

El pasado 20 de junio Niurka Marcos se convirtió en la sexta expulsada del popular reality show de Telemundo Internacional, La Casa de los Famosos “ Estoy muy orgullosa, no importa que el público haya preferido que yo esté fuera, dejé lo más honesto de mí, lo más transparente de mí, la mamá que hay en mí, la pitbull que defiende a su gente”, dijo La Aventurera a su salida del programa.

Niurka revela la verdadera razón por la cual Laura Bozzo sigue en La Casa de los Famosos. / Foto: Telemundo

Después de que la famosa vedette quedara fuera de La Casa de los Famosos, fue invitada a varios programas de televisión, donde no se quedó callada y reveló varios secretos del reality show, que sin duda te dejarán boquiabierto.

Niurka revela la verdadera razón por la cual Laura Bozzo sigue en La Casa de los Famosos

Fue en el programa La Saga con Adela Micha, donde Niurka Marcos reveló la verdadera razón por la cual Laura Bozzo aún permanece en el reality show de Telemundo “Yo te tengo un chisme en exclusiva que me acaba de contar mi amigo Pepillo Origel, me contó que Laura Bozzo está muy interesada en cumplirle a Telemundo”.

“Ella hace años que no puede ir a Estados Unidos y tiene una hija viviendo en Miami y Laura no puede viajar a Estados Unidos, seguramente por alguna indisciplina pend*ja como las que hace en ‘La Casa de los Famosos’, entonces ella está aferrada a portarse bien con Telemundo porque tiene la ilusión de que le den un show y pueda brincar este obstáculo que tiene en la vida, algo habrá hecho para que no la dejen entrar”, agregó la cubana.

Hasta este momento, la peruana Laura Bozzo, se ha posicionado como una de las favoritas en el reality show, lo que la ha llevado a convertirse en la reina de los memes, por lo tanto, los fanáticos del programa, esperan que Señorita Laura sea la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos.