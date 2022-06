Chris Evans se sincera sobre su lucha contra la ansiedad y motiva a sus fanáticos a cuidar su salud mental

El estreno a nivel mundial de “Lightyear” ha vuelto a poner al actor Chris Evans en el centro del escenario mundial, si bien la mayoría lo conoce por su papel como Capitán América en las cintas de Marvel Studios, Chris ha demostrado ser una persona sumamente flexible en su actuación y muy cerca a sus fans.

Recientemente se habló mucho de cómo, luego de muchos años, tuvo que dejar de lado su iPhone 6, por haber quedado descontinuado, además, finalmente ha hablado de sus problemas de ansiedad y muchos han resaltado lo “real” que se ha mantenido el actor a lo largo de su carrera a pesar del éxito.

Chris Evans insta a sus fanáticos a cuidar su salud mental como él ha tratado sus problemas de ansiedad

Todos podemos llegar a sentir ansiedad y en especial cuando estamos bajo presión, por lo que es común que los actores desarrollen problemas crónicos de ansiedad, lo que no es muy común es que hablen al respecto, como sí lo ha hecho Evans durante una reciente entrevista con el medio MTV News.

“A lo largo de 10 años haciendo estas películas, y viéndome obligado a hacer cosas de gran envergadura, te das cuenta de que muchos de los miedos que tenías nunca llegan a materializarse” comentó el actor sobre su participación en las cintas de Marvel.

Luego añadió “incluso si lo hacen, he tenido algunas cosas que no siempre han salido como quería, cuando eliges no insistir en ellas, buscarlas, leerlas o absorberlas, desaparecen. Este mundo de la actuación te obliga a adquirir cierta habilidad para calmar tu mente. Y, a su vez, te das cuenta de que gran parte del miedo que genera la ansiedad, en realidad nunca sucede”.

Chris Evans habla sobre la salud mental

El actor no se detuvo ahí y dio una pequeña enseñanza “Si coges un vaso de agua, le pones un puñado de sal y le das un sorbo, te sabrá mal, pero si coges ese mismo puñado de sal y lo metes en un lago y le das un sorbo, no saborearás la sal en absoluto”.

“La sal es tu dolor, tu miedo, tu tristeza. Sé el lago… si reconoces que eres intemporal, y que tus pensamientos no son tú, y que eres más grande que todo ello, el dolor se derrite” concluyó el actor.