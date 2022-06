“Blindada y Camuflada”: Así llegó Niurka en la gala de ‘La Casa de los Famosos’

Hace unos días se anunció el regreso de la animadora, Niurka Marcos como invitada a ‘La Casa de los Famosos’, esta vez, la cubana en una reciente entrevista confirmó su asistencia, pero que esta vez iría preparada. “Claro para eso estoy aquí, para confirmar mi asistencia este lunes (27 de junio), que voy a ir, obviamente camuflada, blindada, para que esas gárgolas no me contagien de su toxicidad, porque no, ¡Guacala!”.

Asimismo, el pasado lunes, la animadora cubana llegó a la gala de ‘La Casa de los Famosos’ con una falda larga, una blusa corta y un gorro, vestida totalmente de blanco, además de collares de colores y lentes de sol, Marcos pidió un minuto para explicar de qué se trata su vestimenta, “Para aclarar un poco de la religión que le faltaron mucho el respeto, hoy vine vestida de santera, con todo el respeto a Maferefun mi Papá Changó que está en mi cabeza y mi ser, con todo mi cuadro espiritual”, dijo, afirmando además lo que algunos en un momento se preguntaban, ya que la animadora afirmaba saber de “Brujería”.

“Sí soy bruja, no se equivocaron, recibí la deidad Iyami Oshooronga, es una deidad que se otorga, bien sea por disciplina por sabiduría, por entendimiento, por familia, por tener los pies en el piso y si, no se equivocaron, soy hechicera y bruja”, expresó, finalizando con la frase “Beberás de tus propias aguas, escucha lo que estoy diciendo”, aseguró.

¿Quién es Iyami Oshooronga?

Algunas referencias de internet indican que Iyami Oshooronga es la reina del culto de la hechicería, seguida normalmente por los brujos o brujas bien sea buenos, malos o regulares. Además de esto Iyami tiene el poder de administrar el órden natual, así como guardar, atesorar y celar los misterios de la vida, manteniendo de alguna manera el equilibrio de la misma, pero al mismo tiempo castiga a aquellos que infringen las leyes de IFA (religión Yoruba).