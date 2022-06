Actriz de Stranger Things criticó fuertemente a Hollywood por su “gordofobia”

Todo Hollywood ha estado bajo la lupa desde que se destapó el escandalo de abuso sexual por parte de Harvey Weinstein, criticas han caído a la industria desde todos los lados, ya sea por discriminación racial, sexual o hasta de edades y ahora, una actriz de “Stranger Things” ha hablado sobre la supuesta “gordofobia” que parece ser parte natural de Hollywood.

A lo largo de las décadas, el tema de la “gordofobia” en los medios se ha tocado un par de veces, pero lamentablemente sin mucho éxito, pues los años pasan y parece que seguimos viendo en las pantallas únicamente a personas esbeltas y cuando vemos algún personaje que no está “en la línea” tiende a ser más por cuestiones cómicas que por otra cosa.

Shannon Purser de “Stranger Things” habla sobre la “Gordofobia” de Hollywood

Haber sido parte del elenco de “Stranger Things” puede permitirles a algunos de sus actores estar en la posición de intentar hacer un poco de trabajo social y esta ha sido la ocasión con Shannon Purser, quien interpretó a Barb en la primera temporada y que tomó las redes sociales para hablar del tema.

“No están contratando actores gordos para personajes gordos icónicos porque quieren una estrella de renombre. casi no hay grandes estrellas gordas porque a los actores gordos no se les permite la movilidad ascendente. no se nos permite la movilidad ascendente porque la industria nos ve como piezas bidimensionales” escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Los comentarios de la actriz comenzaron una larga discusión sobre el tema en las redes, donde además se tocó el tema del abuso y discriminación que sufren los actores con sobre peso en sus propias redes y Purser es prueba de ello, sus publicaciones tienen gran cantidad de comentarios despectivos por su peso.

La respuesta de los fans ante los comentarios de Shannon Purser

Uno de los internautas recalcó “También me entristece, porque hay muchos actores gordos con talento, y estamos bien interpretando a los villanos, porque queremos papeles diversos y complejos a la par de los que se ajustan a los estándares sociales, siempre y cuando dejemos de ser encasillados en papeles que son negativo PORQUE estamos gordos”.

Mientras tanto, cientos más hablaron sobre la cantidad de roles que han perdido por su peso y lo difícil que se les ha vuelto seguir adelante con su carrera.