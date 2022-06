Elliot Page y otras celebridades trans que conquistan con sus series

La inclusión comienza a cobrar fuerza finalmente dentro de la industria del entretenimiento y son distintos los actores miembros de la comunidad LGBTI+ que han pasado a ser de los favoritos para los espectadores.

Algunos de ellos destacan como trans y empoderan a otras personas para aceptarse y decidirse finalmente por la transición.

Actores trans que destacan en distintas series

Elliot Page

Actualmente, Page es una de las figuras más comentadas de ‘Umbrella Academy’.

Fue en 2020 cuando sorprendió con su transición la cual compartió a través de sus redes sociales.

Page se cambió de nombre y género priorizando su bienestar y dejando claro que nadie más que él puede decidir lo que es, quiere y puede ser.

Hunter Schafer

Shafer se robó las miradas durante su participación en ‘Euphoria’, donde se podía intuir su sexualidad.

A sus 12 años ya no se sentía a gusto con su cuerpo y su historia a servido para inspirar al creador de la serie de HBO, San Levy, para crear el personaje de Jules.

Jedet

Su personaje como Cristina Ortiz en ‘La Veneno’ le dio un Premio Ondas en 2020, pero lleva años siendo un icono LGTBI+ en redes sociales.

Lola Rodríguez

La actriz que destaca en una de las últimas series de Netflix ‘Bienvenidos a Edén’ inició su cambio a los 13 años.

Zion Moreno

Netflix también le abrió sus puertas a esta actriz mexicana al hacer su debut en ‘Control Z’, y su actuación le dio pase al ‘reboot’ de la serie inspirada en la élite de Manhattan: ‘Gossip Girl’.

Indya Moore

La actriz se considera no binaria y forma parte del elenco de Pose, serie que cuenta con el mayor elenco trans de la actualidad.

Laverne Cox

Cox se convirtió en la primera persona transexual en ser nominada a Mejor Actriz en los premios Emmy por su participación en ‘Orange is the new black’.

Tommy Dorfman

Dorfman hizo su transformación después de participar en ‘Por Trece Razones’.