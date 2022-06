Christian Nodal revela que intentó atentar contra su vida y da una reflexión sobre salud mental

Su nombre ha ocupado cientos de titulares en los últimos meses y las críticas no han faltado en cada paso que da. Christian Nodal hoy es seguido por la mirada pública a diario, sin embargo, tras una entrevista para Rolling Stone, el artista mostró un lado más íntimo y personal que no había sido expuesto.

Desde hace años, Nodal había logrado hacerse lugar en el mundo de la música, sin embargo su fama incrementó mucho más cuando comenzó una relación con la reconocida cantante de pop, Belinda , con quien se comprometió.

Tras la polémica ruptura del cantante, el cambio físico del artista ha generado polémica y las críticas no cesan a cada paso que da.

Los fanáticos de Belinda se mostraron enfurecidos con Nodal por exponer aspectos personales de la artista a través de las redes sociales, por lo que, aunque ha crecido su fama, también hay un gran incremento de detractores.

Esto parece ser todo lo que se conoce sobre el artista de música mexicana, sin embargo en una entrevista para la mencionada revista de música, Nodal reveló aquellos aspectos de su vida que pocas personas conocen.

Según el cantante, desde muy pequeño se enfrentó a momentos complejos y escenarios llenos de hostilidad, de modo que hubo circunstancias que lo hicieron colapsar y dudar del valor de su existencia.

Christian Nodal vivió una niñez complicada

Nodal confesó que tuvo una infancia complicada al ver que su mamá, Cristy Nodal, sufría de convulsiones constantemente, de modo que tenía un temor perenne que día a día debía combatir.

“Fue muy duro llegar de la escuela y esperar que mi mamá no estuviera convulsionando”, reveló.

Esta situación, sumada a otras circunstancias que atravesó en su adolescencia lo encaminó a uno de los peores momentos de su vida, cuando intentó atentan contra sí mismo.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó : ‘¡Christian! ¡Chamaco pen...!’”, relató.

En varias ocasiones, el artista ha hablado sobre la importancia de mantener la salud mental y cómo las personas, con comentarios negativos, pueden detonar algún problema mayor que las personas estén viviendo.

Hoy asegura que, pese a su ruptura, hoy se encuentra tranquilo y disfrutando de cada pequeño momento.

“Ahorita lo estoy disfrutando, estoy disfrutando a mi público, estoy disfrutando el viajar, lo estoy disfrutando todo, literalmente todo”, destacó.