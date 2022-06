Las mujeres tienen todo el derecho de cambiar algo de su cuerpo con lo que no estén conformes , ya sea por salud o estética.

Las cirugías ya no son un mito, muchas famosas han demostrado que es lo más normal, y se han atrevido a hablar de los cambios estéticos que se han realizado, llenando de seguridad y confianza a las mujeres.

Y es que no está mal cambiar algo que no te guste, lo que sí está mal es decir que fue algo natural, cuando sí hubo un procedimiento, como otras celebridades han hecho, engañando a las mujeres, y poniendo estándares de belleza muy altos.

Por eso, estas famosas mexicanas decidieron sincerarse y hablar de sus operaciones sin temor.

Famosas mexicanas que hablan abiertamente de sus operaciones estéticas y dan ejemplo

Anahí

Anahí sorprendió a sus seguidores al confesar a través de sus redes que se había operado la nariz, y estaba muy feliz con ella.

“Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo. Pero en esta vida a mí ya no me asustan las críticas. Amo mi nariz”, dijo la cantante y actriz sin miedo, encantando a sus fans por su sinceridad.

Andrea Legarreta

Andrea Legarreta luce espectacular a sus 50 años, y nunca ha ocultado las operaciones a las que se ha sometido.

En una entrevista Andrea afirmó que se operó la nariz por cuestión de salud, y los senos tras sus dos embarazos, pues tras la lactancia se le habían caído, y esto la hizo sentir mejor y con mayor seguridad.

Danna Paola

Danna Paola también admitió que se realizó una cirugía estética en la nariz, debido a un problema de salud que le impedía respirar y cantar.

“Me dijeron que me tenían que operar para poder respirar bien y ayudar a mis resonadores, fue cuando dije ‘perfecto’ y lo hice. Fue más de salud que de estética, estoy súper contenta y lo que opinen o no opinen de mi apariencia, me viene igual”, dijo la mexicana sin temor.